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İyi Parti'de bir istifa daha! Mustafa Akyürek partisinden istifa etti

İyi Parti Kırıkkale kurucu İl Başkanı Mustafa Akyürek, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

İyi Parti'de bir istifa daha! Mustafa Akyürek partisinden istifa etti

Akyürek, yazılı açıklamasında, hedeflerine ulaşamamış bir parti olarak  yapılan 2. olağanüstü kurultayda Genel Başkan Meral Akşener'in yeni bir yönetimi  göreve getirmesi beklenirken aynı kadrolarla devam etme kararı aldığını belirtti.

İyi  Parti'nin umut haline gelmekten ve kuruluşta aldığı olumlu  rüzgarı yeniden kazanmaktan tamamen uzaklaştığını savunan Akyürek, şunları  kaydetti:

"Söylemlerin ve eylemlerin taban tabana zıt bir hale geldiği bu  tabloda ilkeli siyaset yapmanın imkansız olduğunu üzülerek gördük. Bugün  itibarıyla İyi Parti'deki tüm görevlerimden ve üyelikten istifa ettiğimi kamuoyu  ile paylaşırken, bu vesileyle ilk günden bugüne kadar partimizin kuruluşunda ve  çalışmalarında özveri ve emeğini esirgemeyen tüm üye, delege, il ve ilçe  yönetimlerinde görev alan arkadaşlarıma canıgönülden teşekkürlerimi sunarım."

Akyürek, 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde  il başkanlığı görevinden istifa edip, milletvekili adayı olmuştu.

Etiketler; #İyi Parti
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