İyi Parti'de ''Çarşaf Liste'' krizi

İyi Parti 4'üncü Olağanüstü Kongresi Genel İdare Kurulu seçimlerinde kriz yaşandı. Mevcut yönetim çarşaf liste sundu ancak blok oy istedi. Delegeler tepki gösterirken oylama sonucunda önceki yönetimden 25 isim liste dışı kaldı. Seçimlere katılan delege sayısının da düşük olması dikkat çekti.

İyi Parti Sözcüsü "Çarşaf listeyi" işaret etse de iddialara göre kurultay günü "gizli blok liste" uygulandı. Ancak buna rağmen önceki yönetimden 25 kişi liste dışı kaldı.



Hafta sonu 4'üncü Olağanüstü Genel Kurultayı'nı yapan İyi Parti, 50 Genel İdare Kurulu üyesini belirledi.



Ancak Genel İdare Kurulu üyelerinin belirlenmesi metodu tartışma yarattı. İdare kurulu üyeliği için 239 İyi Partili başvuru yaptı. Ardından isimler çarşaf liste metoduna göre sıralandı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in anahtar listesi olmadığı açıklandı. Ancak uygulamada öyle olmadı.



Genel Merkez yöneticileri, çarşaf listedeki 110 ile 150 sıra sayıları arasındaki adaylara oy verilmesini istedi. Partililer ise "Blok liste demokrasiyle açıklanamaz" diyerek duruma tepki gösterdi.



Kurultaya 1060 delegenin 841'i katıldı. Ancak sandığa 793'ü gitti. Geçerli 759 oy içinden 536 oy alan Genel Başkan Yardımcısı Berna Sukas 239 aday arasında birinci oldu. Parti içindeki ülkücü kökenli isimler ise ya düşük oy aldı ya da liste dışı kaldı. Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın 793 oydan sadece 399'unu, Parti Sözcüsü İlhan Paçacı ise 398 oy alabildi. Her iki isim de orta sıralardan GİK üyesi oldu. Antalya Milletvekili Feridun Bahşi ile eski MHP Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu da listeye giremedi.



Aylin Cesur ve Aytun Çıray, aldıkları yüksek oylarla Genel İdare Kurulu üyesi seçildi.



İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu ile eski Mersin belediye başkanı Burhanettin Kocamaz da GİK üyesi olarak seçildi. Müsavvat Dervişoğlu yerine Genel Başkan Yardımcısı yapılan Ağıralioğlu, kurultayda 463 oy alarak beşinci sırada yer aldı.



Önceki dönem Genel Kurul İdare üyelerinden 38'i yeniden seçilirken 25'i seçilemedi. GİK'e girmek için üye olan 65 kurucular kurulundan ise sadece 42'si ilk 50 kişi içinde yer alabildi.





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