İyi Parti'de 'CHP-HDP ittifakı' çatlağı! O vekil böyle istifa etti

İyi Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile partisinden istifa etti. İsmail Ok yaptığı açıklamada "Devletimize ve milletimizi zarar verecek, bölücü, yıkıcı faaliyet gösteren parti ya da sivil toplum kuruluşlarında yer alan, gücünü ve sermayesini emperyalist güçlerden alan kişi ya da kişilerin asla erişemeyeceği Atatürk’ümüzün Milliyetçilik anlayışı ile kurulmuş ve bu doğrultuda siyaset yapması arzu edilmiştir.

"Soros vakıflarında görev yapanlar hassas görevlere getirildi"

Ancak bu iddiamız çok kısa bir zamanda yerle bir olmuş ve hayallerimiz yıkılmıştır. Şöyle ki sözde sivil toplum örgütü adındaki, emperyalist Soros Vakıflarında görev yapanlar, başkanlık divanında en hassas görevlere getirilmişlerdir. Daha da kötüsü Genel Başkan bu durumu bilmesine rağmen bu Soros’çuların partinin en hassas birimlerinde görevlendirilmesinde bir sakınca görmemiştir.



Ve 03.09.2019 tarihinde yaptığım yazılı basın açıklaması ile özellikle Genel Merkez Yönetimini de bu konuda eleştirmişimdir. Yine ilk fırsatta Genel Başkanımız ile bire bir yaptığım görüşmede bu uygulamadan dolayı artık partimizin siyasi faaliyetlerine katılmayacağımı ama partiye de zarar vermeyeceğimi ifade ettim. Yine bu görüşmede artık milletvekili adayı da olmayacağımı ve yapılacak ilk genel seçimde aktif siyaseti bırakacağımı da kararlı ve net bir şekilde ifade ettim." ifadelerini kullandı.

"Ekrem İmamoğlu PKK'lı Ahmet Kaya'nın mezarını ziyaret etti"

Milletvekili Ok, CHP ve HDP ile birliktelik yapılmasından şikayetçi olduğunu belirterek: "Partimiz yetkili kurulları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurucusu olmasından benim de gurur duyduğum CHP ile seçim işbirliği kararı aldı.



İptal edilen İstanbul seçimlerinden sonra üç hafta Sayın İmamoğlu’na destek vermek için İstanbul’a gittim. Sayın İmamoğlu seçimden hemen sonra sanki yapacak hiçbir işi kalmamış gibi hemen HDP’li belediyeleri ve yine ilk yurt dışı gezisinde de PKK’lı Ahmet Kaya’nın mezarını ziyaret etmiştir." dedi.

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı parti ile ilişkisi olmayacağını söyleyen İsmail Ok, sözlerini şöyle noktaladı; "Şahsım Türk Milliyetçiliği Ülküsüne gönül vermiş ve bu duruşumdan da asla taviz vermeyecek bir duruşa sahibim. Bu dönem son milletvekilliğimdir. Bundan sonra asla milletvekili adayı olmayacağımı da ifade etmek istiyorum."

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