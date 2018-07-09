TBMM'de 27. Dönem milletvekilleri yemin ederek görevlerine başladı. İyi Partili Hayati Arkaz'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öpmesi, İyi Parti'de tartışmalara neden oldu.

24 Haziran seçimleri sonrası Kurucular Kurulu'ndaki isimlerin istifa etmeleri ve ülkücülerin tasfiye edildikleri iddiaları nedeniyle gergin günler yaşayan İyi Parti'de, şimdi de el öpme tartışması başladı. İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, önceki gün Meclis'te düzenlenen yemin töreninde Devlet Bahçeli'nin elini öptü. Bunun üzerine İyi Partililer tepki gösterdi. Kurucular Kurulu üyeleri, Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri ve il yöneticileri, sosyal medyada gösterdikleri tepkilerde Arkaz'ın istifa etmesini ya da ihraç edilmesini istediler.



'UTANÇ VERİCİ'



Hayati Arkaz'a en yüksek tepki, parti kurucusu ve Genel Başkan Meral Akşener'in danışmanı Hakan Ünser'den geldi. Yaşanan olayı “utanç verici” ve “kabul edilemez” olarak değerlendiren Ünser, Arkaz için “Partimiz listelerinden milletvekili seçilen bir şahıs” ifadesini kullandı. Geçmişte Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı da yapan Ünser, “Partimize oy veren, destek veren, fedakarlığı ile Meclis'e sokan bütün Türk milliyetçilerine de, bu tavrın karşısına şiddetle çıkma çağrısı yapıyorum” diyerek, partililerden Hayati Arkaz'a tepki göstermelerini istedi.

Parti kurucularından, GİK üyesi Mehmet Tolga Akalın da Arkaz'ın tavrı için “sünepelik” ifadesini kullandı, Bahçeli'ye nezaket değil tavır gösterilmesi gerektiğini belirtti. Kurucu üyelerden aynı zamanda Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeliği de yapan Banu Aydın ise sosyal medya hesabından “Bu adam beni de, inandığım hiçbir değeri de temsil etmiyor! Bilin istedim...” diye yazdı. Aydın'ın tivitini, geçmişte MHP'de ilçe başkanlığı yapmış, ülkücü kesimde öne çıkan isimlerden olan, İyi Parti kurucusu ve milletvekili adayı Ali Dinçer Çolak da paylaştı.



İSTİFA SİNYALLERİ



İstanbul İl Kurucu Üyesi Özgü Aşkın, “Bahçeli'nin elini öpenlere hakkımı helal etmiyorum” diyerek, Hayati Arkaz'ın ihraç edilmesi gerektiğini söyledi. Aksi halde gerekeni yapacaklarını belirten Aşkın, şunları söyledi: “İstanbul 3. Bölge Milletvekili Hayati Arkaz İyi Parti’den ihraç edilmelidir. Gayrısı bizlere ihanet olacaktır. Bu ihanete göz yumulursa tavrımız net olacaktır. İhanetin olduğu yerde biz dün olmadık, bugün olmayız, yarında olmayacağız.”



HAYATİ ARKAZ'DAN AÇIKLAMA GELDİ



Tepkilere neden olan Hayati Arkaz'dan tartışmalarla ilgili açıklama geldi. Arkaz açıklamasında şunları yazdı:

“Bugün TBMM Genel Kurulu'nda yemin etme töreninde cereyan eden olay özetle şu şekilde olmuştur. Sayın Devlet Bahçeli Bey İyi Parti milletvekillerinin yani bizlerin bulunduğu yere gelerek hepimizi tek tek tebrik etmiştir. Tebrik esnasında aramızda geçen konuşmada çok memnun olduğunu, milletvekili olarak seçilmemden dolayı başarılar dilediğini ifade etti. Bende teşekkür ettim. Türk’ün töresinde büyüğe saygı, küçüğe sevgi esastır. Sevgide serbesiyet saygıda mecburiyet vardır. Sayın Devlet Bahçeli’nin nezaketine karşı bende aynı ölçüde nezaket gösterdim. Durum tamamen insani ve vicdani bir durumdur. Durumdan vazife çıkarmaya gerek yoktur. Benim partim İyi Parti, Genel Başkanım Sayın Meral Akşener'dir.”



DERVİŞOĞLU BAHÇELİ'NİN ÖNÜNDE EĞİLDİ



Diğer yandan İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu da yemin ettikten sonra Bahçeli'nin önünde eğilerek selam verdi. İyi Partililer, Dervişoğlu'nun 6 Mayıs 2018'de attığı şu tiviti paylaşarak Dervişoğlu'na tepki gösterdi: “Vatan hainlerine gösterdiği hoşgörünün binde birini ülkücüye göstermekten kaçınan ve devlet-millet düşmanlarına dümen tutmak için sokaklardan çektiği çocukları bizlere saldırtmak için sokaklara süren her kimse hain ve alçaktır. Akan her damla kanın sorumlusu Devlet Bahçeli'dir.”



Ercan Küçük / Aydınlık