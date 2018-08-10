İYİ Parti'nin kurucularından ve eski genel başkan yardımcılarından Avukat Şule Ünlü Doğan da partisinden istifa ettiğini açıkladı.

İYİ Parti'nin kurucularından ve eski genel başkan yardımcılarından Avukat Şule Ünlü Doğan da partisinden istifa ettiğini açıkladı.



Şule Ünlü Doğan istifasını şu açıklama ile duyurdu:

“Kuruluşunda ve kurucu genel başkan yardımcısı olarak üst yönetiminde görev aldığım İYİ PARTİ deki tüm görevlerimi ailevi gerekçelerle bırakmıştım.

Aradan geçen sürede bebek katillerine terörist diyemeyen, bu görüşteki partinin çadırını ziyaret edip sarmaş dolaş pozlar veren bir üyenin hala genel merkez katlarında dolaşmasına izin verilmesini, partiden atılmamasını, bilakis korunmasını Alparslan Türkeş in tedrisatından geçmiş, ocaklarda çalışmış bir milliyetçi olarak içime sindirebilmem mümkün olmadı. Yeni kurulan başkanlık kabinesine atanan ve ülkeye hizmet edeceklerine inandığım doğru isimlere verdiğim desteği ve başarılar dilememi hakaretlerle karşılayan partililere,parti yönetiminin umursuzluğunu görmezden gelemedim. Körü körüne karşıtlığı kabul edemedim. Doğru şeyler yapıldığında alkışlamak, destek olmak herkesin görevidir. Benim siyaset anlayışım budur. Sırf kendinden olmadığı için doğruya doğru diyemeyen siyaset anlayışı ülkemizi demokrasi sıralamasında sonlara indirmiştir. İYİ partide bundan sonraki süreçte yapıcı muhalefet anlayışının hakim olmasını ülkemizin menfaati için temenni ediyorum.



Öte yandan parti; özel kaleminden her kademesine kadar;kıymetleri kendinden menkul, skandallarla anılan ve şaibeli isimlerle doldurulmuştur. Mazisi temiz,vatan sevdalısı, donanımlı kadrolar küstürülmüştür. Aynı zamanda Parti emekliler kulübüne dönmüştür. Meclisin en yeni ama en yaşlı partisidir. Kadın hareketiyiz denmiştir ama meclisin en az kadın vekili olan partisidir. Söylem geliştirmekten iş üretmeye zaman bulamayan,organize olamayan,birlikte çalışma kültüründen uzak,kişisel vitrin telaşında olan, iyiyi,doğruyu ve çalışmayı hedef almayan yapı, popülarizme yenik düşmüştür.Sadece ülke sevdalısı bir avuç insan ve genel başkan sahada insanüstü çalışmıştır.Değerler üzerine inşa edilmiş bir strateji ortaya koyamayan İYİ PARTİ, ilkesiz,tutarsız tavır ve davranışları nedeniyle bugün hedeflediği parlamanter sistem ve cumhuriyetin kuruluş felsefesinden sapmış;mecliste kaptığı koltuk sayısını bir başarı olarak algılatmaya çalışmıştır. İyi partinin üzerinde ki en büyük atalet, kişilerin partiyi temsilde üzerilerine giydikleri ‘İYİ PARTİ CEKETİNİ’ çıkarmalarına müsaade edilmesi, liyakatın göz ardı edilmesi ve insan ve emeğe saygıda kusur etmesidir.Kişiler üzerinden siyaset yapmaya çalışan zihniyet,dedikodu ve yalan haberlerle ülke için birer değer olan ve ülkemiz için bir gelecek vaad eden partilileri bir kısır döngü içerisinde öğütmeye devam etmektedir.



Eleştiri de bir kültürdür.Her eleştiriyi halının altına süpürürseniz bir gün üzerinizdeki halı kalkar ve bugün gelinen Genel Başkan’nın istifası ile yüzyüze gelirsiniz.

Gençlere söz hakkı verilmemiş, söz aldıklarında ise sen siyaseti bilmiyorsun denmiştir. Sizin bildiğiniz siyaset ise partiyi barajın altına çekmiştir. Siyaseti ülke için değil; kendisi için yapanlardan tüm partilerin kurtulmasını diliyorum.



Şahsıma ısrarla teklif edilen milletvekilliği teklifini kati surette kabul etmediğimi ve aday olmadığımı belirtmek isterim.Yine de bugüne kadar hukukun üstünlüğü ve demokrasi mücadelesine destek olmak amacıyla yer aldığım Partimden, burada saymakla anlatılamayacak daha nice sebeplerle; ülkenin bekasına hizmet etmeyeceğini anladığım ve bu manada umudumun kalmadığı İYİ PARTİ kurucu üyeliğinden istifa ediyorum.Tüm ilişiğimin kalmadığını kamu oyuna saygı ile duyururum.



Şule Ünlü Doğan”