Seçimlerden beklediğini bulamayan İyi Parti’de, ‘suçlu’ aranıyor. İttifak görüşmelerini yürütemediği gerekçesiyle Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu’nun görevlerinden istifasının istendiği öğrenildi

İyi Parti’nin 24 Haziran ve 31 Mart seçimlerinden beklenenin altında oy ve belediye alması yeni tartışma başlattı. Tartışmaların odağında CHP ile yapılan ittifak görüşmelerini yürüten Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu var.



İzmir, Ankara ve İstanbul’da parti il ve ilçe kurucuları yaptıkları açıklamalarda Genel Başkan Yardımcıları Koray Aydın ve Dursun Müsavat Dervişoğlu’na bayrak açtı, iki ismin Meral Akşener’e darbe yapacağını savundular.



Yapılan açıklamalarda Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen’in üst kurul delegelerinin yenilenerek olağanüstü kurultaya gidileceği açıklamasının, partinin kurucu unsurlarını diskalifiye etmek ve Akşener’e karşı kurgunun hayata geçmesini sağlamak olduğu ifade edildi. Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu’nun yaptığı ittifak görüşmelerinin sağlıklı bir istişareye dayanmadan yapıldığının belirtildiği açıklamalarda, İyi Parti’nin ittifaktan alması gereken payı almadığı ve maliyetin ağır olduğu dile getirildi. Partililer kurucu üst kurul delegeleriyle partinin olağanüstü kongreye çağırılması gerektiğini belirttiler.



‘KENDİ ADAMLARINI ADAY İSTEDİLER’



İyi Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik’in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesi de Aydın ve Dervişoğlu’nu hedef aldı. Gazetenin yazarlarından Orhan Uğuroğlu, “İyi Parti’de hesap sorma zamanı” başlıklı yazısında ittifak görüşmelerinde adil ve ciddi bir paylaşım olmadığını vurgulayarak Aydın ve Dervişoğlu’nun kendi adamlarını aday yapmak istediklerini yazdı. Uğuroğlu, iki ismin partide ekipçilik yaptığını söyledi.



SANSÜR İDDİALARI



Akşener’in danışmanı Hakan Ünser’in sahibi olduğu Türkiyem TV’de, 1 Mayıs’taki yayın akışında Koray Aydın’ın ‘Siyasi’ isimli programa konuk olacağını duyurmuş ancak program yayınlanmamıştı. Konu basında Koray Aydın’a sansür olarak değerlendirildi. Aydın’ın babasının rahatsızlığı nedeniyle programa katılmadığı öğrenildi. Görüşlerini almak istediğimiz Aydın’ın, tartışmalara cevap vermeyeceği, polemik oluşturacak konulara girmeyeceği, istifa ve kongre çağrılarını partiden istifa edenlerin yaptığı ifade edildi.



Ercan Küçük / Aydınlık