banner982
A Haber ekibini taşıyan otomobile uçak çarptı
A Haber ekibini taşıyan otomobile uçak çarptı
Siirt'te askeri araç devrildi! Yaralı askerler var
Siirt'te askeri araç devrildi! Yaralı askerler var
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı
Avrupa'daki temsilcilerimizin rakipleri belli oldu
Avrupa'daki temsilcilerimizin rakipleri belli oldu

İyi Parti'de son gelişmeler

Olağanüstü kongre kararının ardından İyi Partili bir grup milletvekillerinden Genel Başkan Akşener’e destek açıklaması geldi. Yapılan açıklamada “Tek adayımız, Akşener.” mesajı verilirken konuya ilişkin Devlet Bahçeli de konuştu; “Hanımefendi ikna edilmeli.” dedi.

İyi Parti'de son gelişmeler

Meral Akşener’e partisinden bir grup milletvekili destek verdi. 

Seçim sonuçlarını değerlendirildiği 3 günlük Afyonkarahisar kampında partililerden sert eleştiriler alan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in olağanüstü kurultay kararı almıştı. Akşener kurultayda aday olmayacağını açıkladı.

Kararın ardından İyi Partili vekiller Genel Merkez’de toplandı.

Toplantının ardından Parti Sözcüsü Aytun Çıray, kameralar karşısına geçti. Genel Başkan Akşener’in ortak imza ile tekrar aday gösterileceğini açıkladı.

İyi Parti’deki kurultay depremine ilişkin bir açıklama da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den geldi. Bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı Bahçeli.

İyi Parti’den Bahçeli’ye yanıt ise gecikmedi.

Şimdi gözler 1 ay içerisinde toplanması beklenen olağanüstü seçimli parti kurultayında. Bu süre zarfında parti kurmaylarının Akşener’i ikna edip edemeyeceği merak konusu…

ulusal.com.tr
 
 

Etiketler; #İyi Parti #meral akşener #devlet bahçeli #kurultay #kongre #ismail koncuk #aytun çıray
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.