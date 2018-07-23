Olağanüstü kongre kararının ardından İyi Partili bir grup milletvekillerinden Genel Başkan Akşener’e destek açıklaması geldi. Yapılan açıklamada “Tek adayımız, Akşener.” mesajı verilirken konuya ilişkin Devlet Bahçeli de konuştu; “Hanımefendi ikna edilmeli.” dedi.

Meral Akşener’e partisinden bir grup milletvekili destek verdi.



Seçim sonuçlarını değerlendirildiği 3 günlük Afyonkarahisar kampında partililerden sert eleştiriler alan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in olağanüstü kurultay kararı almıştı. Akşener kurultayda aday olmayacağını açıkladı.



Kararın ardından İyi Partili vekiller Genel Merkez’de toplandı.



Toplantının ardından Parti Sözcüsü Aytun Çıray, kameralar karşısına geçti. Genel Başkan Akşener’in ortak imza ile tekrar aday gösterileceğini açıkladı.



İyi Parti’deki kurultay depremine ilişkin bir açıklama da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den geldi. Bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı Bahçeli.



İyi Parti’den Bahçeli’ye yanıt ise gecikmedi.



Şimdi gözler 1 ay içerisinde toplanması beklenen olağanüstü seçimli parti kurultayında. Bu süre zarfında parti kurmaylarının Akşener’i ikna edip edemeyeceği merak konusu…



ulusal.com.tr



