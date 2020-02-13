İyi Parti'de Tuba Vural Çokal istifa etti

Türkiye'de yitip giden değerlerin bu parti ile aşılacağına ve ülkemiz için daha iyi bir gelecek olacağına inanarak bu yola çıkmıştım. Ancak bu süreçte gördüm ki kişisel hesaplar ve egolar bu ilkelerin önünde bir engel olarak duruyor ve en yetkili makamlar dahi bu ilkelerin önündeki engelleri yönetemiyor."

Çokal, bu haliyle İyi Parti'nin Türkiye'ye ümit olamayacağını söyledi.

Yol arkadaşlarının ve şahsının değersizleştirilmeye çalışıldığını söyleyen Çokal, iftira ve hakaretlere maruz kaldıklarını söyledi.

Antalya Milletvekili Çokal, Antalya dışından zorlama bir siyasetin kendilerine dayatıldığını vurguladı.

ulusal.com.tr