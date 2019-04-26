Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği Türkiye İttifakı tartışılmaya devam ediyor. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu'nun "Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ittifakı beyanını önemsiyor ve ciddiye alıyoruz. Türkiye'nin birliğe ihtiyacı var" açıklamasının ardından partisi içinden tepkiler geldi

İyi Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, "Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ittifakı beyanını önemsiyor ve ciddiye alıyoruz. Türkiye'nin birliğe ihtiyacı var." dedi.



Dervişoğlu, İyi Partiİzmir İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, yerel seçim sonuçlarına ilişkin vatandaşların mesaj verdiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart gecesi yaptığı balkon konuşmasında milletin mesajını aldığını söylediğini ifade etti.



İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamalarına İyi Parti Genel Başkan Yardımcıları Durmuş Yılmaz ve Aytun Çıray tepki gösterdi.



Dervişoğlu'nun açıklamalarına sosyal medya hesabından cevap veren Durmuş Yılmaz, "Dur hele, bu kadar acellecilik niye? Demiri soğutalım diyen kişi ertesi gün el sıkmadı" diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, katıldığı bir cenaze töreninde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile tokalaşmadığını hatırlattı.



Yılmaz'ın bu paylaşımını Aytun Çıray retweet ederek kendi hesabında paylaştı.

