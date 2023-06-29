İyi Parti de Yanardağ'a destek oldu! Öcalan'ı öven Merdan Yanardağ'ı savundular

Tele1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, PKK Elebaşı Abdullah Öcalan övgüsünün ardından tutuklandı. Yanardağ'a CHP’nin ardından İyi Parti’den de destek geldi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Başdanışmanı Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Yanardağ’a destek verdi.

Turhan Çömez, Yanardağ’ın tutuklanmasının doğru olmadığını söyledi.

- Merdan Bey'in kanalda söyledikleri benim doğru bulmadığım şeyler. Asla ve asla bu kelimeleri kullandı, bu duruşu ortaya koydu diye kendisinin içeriye alınması, tutuklanması, yargılanması kabul edilemez. Bu artık Türkiye’de hukukun ne kadar ayaklar altına alındığı ve tek adam rejiminin ne kadar despotik bir kültüre evrildiğinin göstergesi.