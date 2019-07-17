İyi Parti'den Avrupa Birliği'ne tepki

Doğu Akdeniz'de Türkiye karşıtı yaptırım kararı alan Avrupa Birliği'ne İyi Parti'den de tepki geldi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sondaj çalışmalarının Türkiye'nin hakkı olduğunu vurguladı. Akşener, Brüksel'e "Türk milletinin Akdeniz'deki hukukuna tecavüz edilmesine arka çıkmaya utanmıyor musunuz?" diye seslendi.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin faaliyetlerine karşı yaptırım kararı alan Avrupa Birliği'ne CHP'nin ardından İyi Parti de tepki gösterdi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında Avrupa Birliği'ne seslendi.



Yunanistan ve Rum kesiminin Türkiye karşıtı faaliyetlerine değindi Akşener.



Akşener'in gündeminde gizlilik kararı alınan hakkındaki FETÖ soruşturması da vardı.



Akşener Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Merkez Bankası faizleri indirsin" sözlerini de eleştirdi.





ulusal.com.tr