Erbil'de restorana silahlı saldırıdan ilk fotoğraflar
Erbil'de restorana silahlı saldırıdan ilk fotoğraflar
Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimine ilişkin davada karar
Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimine ilişkin davada karar
İstanbul'da onlarca tutuklama var
İstanbul'da onlarca tutuklama var
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

İyi Parti'den Avrupa Birliği'ne tepki

Doğu Akdeniz'de Türkiye karşıtı yaptırım kararı alan Avrupa Birliği'ne İyi Parti'den de tepki geldi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sondaj çalışmalarının Türkiye'nin hakkı olduğunu vurguladı. Akşener, Brüksel'e "Türk milletinin Akdeniz'deki hukukuna tecavüz edilmesine arka çıkmaya utanmıyor musunuz?" diye seslendi.

İyi Parti'den Avrupa Birliği'ne tepki

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin faaliyetlerine karşı yaptırım kararı alan Avrupa Birliği'ne CHP'nin ardından İyi Parti de tepki gösterdi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında Avrupa Birliği'ne seslendi.

Yunanistan ve Rum kesiminin Türkiye karşıtı faaliyetlerine değindi Akşener.

Akşener'in gündeminde gizlilik kararı alınan hakkındaki FETÖ soruşturması da vardı.

Akşener Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Merkez Bankası faizleri indirsin" sözlerini de eleştirdi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #doğu akdeniz #avrupa birliği #İyi Parti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.