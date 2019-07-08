İyi Parti'den EYT açıklaması yapıldı - 8 Temmuz 2019 Pazartesi son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

İyi Parti Ankara Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat, TBMM Genel Kurulu'nda 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 14. maddesi üzerine partisi adına söz aldı. Şenol Sunat, emeklilikte yaşa takılanların da sorunlarını dile getirdi

İyi Parti Ankara Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat, TBMM Genel Kurulu'nda 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 14. maddesi üzerine partisi adına söz aldı.



Şenol Sunat, emeklilikte yaşa takılanların da sorunlarını dile getirdi.



Sunat, şunları söyledi:



"Ey muktedirler;



Taraftarların sesini dinleyin.



Mezuniyet törenlerinde pankart kaldıran gençlerin sesini dinleyin.



Esnafın, çiftçinin, işçinin, memurun, EYT'lilerin sesini dinleyin.



Milletin sesini kesmeye çalışırsanız Büyük Türk milleti sizin biletinizi elbette kesecektir."



ulusal.com.tr



Ey muktedirler;

Taraftarların sesini dinleyin.

Mezuniyet törenlerinde pankart kaldıran gençlerin sesini dinleyin.

Esnafın, çiftçinin, işçinin, memurun, #EYT'lilerin sesini dinleyin.

Milletin sesini kesmeye çalışırsanız Büyük Türk milleti sizin biletinizi elbette kesecektir. pic.twitter.com/SQHDUih4FT

— Şenol Sunat (@senolsunat) 5 Temmuz 2019