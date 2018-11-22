İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, "Keşke Suriyeli sığınmacıları şehirlere salmak yerine kendi ülkelerine dönmelerini sağlayacak bir destekte bulunabilseydik." dedi

Erozan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TürkAkım Projesi'nin deniz bölümünün tamamlanması dolayısıyla düzenlenen törenle ilgili eleştiride bulundu.



Projenin yalnızca Rus tarafı açısından bir başarı olarak görülebileceğini belirten Erozan, Rusya'nın bu projeyle yeni doğalgaz müşterilerine erişme yeteneği kazandığını söyledi.



Türkiye'ye gelecek iki borudan birinden ilave olarak alınacak 15 milyar metreküplük doğalgazın Türkiye'yi Rusya'ya daha ne kadar oranda bağımlı kıldığı konusuna kimsenin değinmediğini ifade eden Erozan, "Hangi ülke olursa olsun bağımlılıktan kurtulmak önemlidir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının bir an evvel devreye sokulması beklentimizdir." diye konuştu.



Erozan, Suriyeli sığınmacıların artık ülkelerine dönmeleri gerektiğini söyledi.



Almanya'da sokaklardaki bir ilanda, göçmenlerin ülkelerine dönmeleri karşılığında yapılan sosyal yardımlara 12 ay süreyle ülkelerinde devam edileceğinin belirtildiğini anlatan Erozan, "Türkiye olarak biz, barınma merkezlerini kapatıp bu insanları şehirlere saldık. Keşke Suriyeli sığınmacıları şehirlere salmak yerine kendi ülkelerine dönmelerini sağlayacak bir destekte bulunabilseydik. Bunun sıkıntıları başka meselelerle gündeme gelecektir." ifadelerini kullandı.