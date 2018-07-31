İyi Parti'de istifalara bir yenisi daha eklendi. Gençlik Kolları Genel Başkanı Oğuzhan Beker, yayınladığı yazılı açıklamayla görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Kurucu Gençlik Kolları Genel Başkanı Osman Ertürk Özel'in milletvekilliği aday listelerindeki sırasını beğenmeyip istifa etmesinin ardından göreve atanan Oğuzhan Beker de istifa etti. Beker istifa metninde “Kongre sürecinde hem Sayın Genel Başkanımızın elini rahatlatmak hem de üzerine aldığı sorumlulukta üzerimize düşen payın gereği olarak görevimden istifa ediyorum” ifadelerini kullandı. Beker'in açıklamasının aksine adının bir skandala karıştığı, istifasının gerçek sebebinin farklı olduğu iddia edildi.



Daha önceki istifalarda basına bilgi geçmeyen basın sorumlulularının Oğuzhan Beker'in istifasını basına duyurması dikkat çekti. Beker'in istifasıyla parti kurulduğundan beri göreve gelen 2. Gençlik Kolları Genel Başkanı da istifa etmiş oldu.