İyi Parti'de peş peşe istifalar sürüyor. Emekli Tuğgeneral Ali Aydın'ın istifasının ardından bir istifa haberi daha geldi. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayfer Yılmaz da partisinden istifa etti

Bugün istifa eden ikinci isim ise genel başkan yardımcısı Ayfer Yılmaz oldu. Yılmaz, partideki tüm görevlerinden istifa ettiğini bildiren dilekçeyi İYİ Parti genel merkezine sundu.



AYFER YILMAZ KİMDİR?

Eski Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz: 1996 yılında DYP İçel milletvekili seçildi ve iki dönem görev yaptı. 1996'da Mesut Yılmaz başbakanlığında kurulan ANAYOL ile yine aynı yıl içinde bu kez Necmettin Erbakan'ın başbakanlığında kurulan REFAHYOL hükümetlerinde devlet bakanlığı görevi yaptı. Ayfer Yılmaz, 1956 senesinde Ankara'da dünyaya geldi. Lise mezuniyetinin ardından Ankara Üniversitesi'nde okumaya başlayan Yılmaz, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Eğitimini tamamladıktan sonra Bonn Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müşavir Yardımcılığı, Hazine Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcılığı, Hazine Müsteşarlığı, Dünya Kalkınma Bankası, Asya Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası Türkiye Başkanlığı görevleri yapan Yılmaz, ayrıca XX.ve XXI. Dönem İçel (Mersin) Milletvekilliği ile Devlet Bakanlığı yaptı. İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı olan Yılmaz, 24 Haziranseçimlerinde milletvekili adayı olmadı.