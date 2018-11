İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Ekonomik krize değinen Akşener, Türkiye ekonomisinin 2002 seviyesine döndüğünü söyledi. "Vatandaşın pazar torbası dolmuyor" diyen Akşener, En büyük fırsatçılığın elektrik ve doğalgaza yapılan zamlar olduğunu ifade etti. Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına yapılan %26'lık zammı da hatırlattı. Konuşmasında Berat Albayrak'a da gönderme yapan Akşener, "hangi ülkede yaşıyorsun? Konum atta o hayal ülkesini biz de görelim" dedi. Meral Akşener konuşmasında İyi Parti'nin Balıkesir adayının da İsmail Ok olduğunu açıkladı. Grup toplantısında dili sürçen Akşener "Milletimiz bu günleri gördüğü için Ak Parti'yi kurdu" dedi

Akşener'in konuşması özetle şöyle:



Siz de bizim gibi daha huzurlu br Türkiye istiyorsunuz. bu amaç doğrultusunda size en yakın siyasi partiye oy veriyorsunuz. Hiç bir Türk evladı ülkesinin kötülüğünü istemez. Sizle aynı otobüste aynı trende yolculuk yapıyorsunuz. Aynı pazardan alışveriş yapıp aynı işyerinde birlikte çalışıyorsunuz, evlatlarınız aynı birliklere aynı anda vatani görevlerini yapmak için teslim oluyorlar. Aynı devlete vergi veriyorsunuz birbirinize sevgi ve hoşgörü penceresinden bakmaya devam edin. Biz ayrıştırıcı değil birleştirici olmaya devam edeceğiz. Allah oy veren vermeyen kardeşlerimizden bin kere razı olsun.



Bir de ğişmeyen gündemimiz var, ekonomik kriz. Türkiye ekonomide hızla 2002 seviyesine döndü. Anlaşılan o ki iktidar başladığı noktada bırakmaya karar verdi. 2023 dedi 2053 dedi hızını alamayıp 2071 dedi, ama geldiğimiz yer 2002 oldu. Gençlerin diliyle söylersek hayaller 2071 gerçekler 2002.Üstelik bu daha başlangıç. Veriler gösteriyor ki 2019 daha ağır geçecek. Her eve her işyerine trafik cezası yağıyor, tekerin dönüyor diye ceza yazmaya başladılar.



Evdeki hesap çarşıya uymayınca Erdoğan eski defterleri karıştırıp duruyor. Durmadan konuşuyor, bırak eskileri kardeşim, millet olnlardan zaten hesap sordu. Senden de soracak. Sen önce bunun hesbaını ver dönüp dönüp 10 yıl önceki olanları anlatıyorsun.



Her işi doğru yaptıysan ülkemiz, milletimiz niye bu halde? Her şey güllük gülistanlıksa neden bugünü değil dünü anlatıyorsun? Gerçekleri seçime kadar çarpıtıp zaman kazanmak istiyorsan millete yazık. Hakkı teslim edeyim,i gerçeği saptırmak konusunda hiç kimse ellerine su dökemez.



Vatandaşın pazar torbası dolmuyor. Yeni bir lobi ica etti, soğan lobisi. Meğer mutfaklara ateş düşüren bu soğan lobisiymiş. Sanki mazota gübreye zirai ilaçlara o zamları yapan kendisi değilmiş gibi soğanı terör örgütü ilan etti. İzahı yapılamayan şeyin mizahı yapılırmış, 80 milyon bu zırvalarla dalga geçiyor şu anda.



Milletimiz enflasyondan pazarcı ve soğan yetiştiricisinin sorumlu olduğuna inanacak mı sanıyorsun? En büyük fırsatçı elektriğe doğalgaza %50 zam yapan iktidardır. 60 milyarlık maaşına %26 zam yapıyorsa en büyük fırsatçı odur. Stokçuluk yaptırmayacakmış, e adam haklı stok erbabı olunca, para stokluyor para... Dolayısıyla stokçuya göz açtırmayacakmış, rekabeti sevmiyor.



Şimdi buradan söylüyorum en büyük stokçu 13 tane uçağı 300 tane lüks aracı olandır. Depoda stok arayacağınıza yandaş tüccarları izleyin. Aziz milletim stokçuluk enflasyonun sebebi değil sonucudur. Eflasyonun olduğu yerde stokçuluk olur. Bir üğlkede stokçuluk varsa sebebi o ülkeyi yönetenlerin beceriksizliğidir.



Polisle zabıtayla fiyatlar düşecek olsaydı dünyada aç yoksul kimse kalırmıydı? alemin tek akıllısı sizmisiniz? damatlarını fırıncının çiftçinin pazarcının üstüne salmak başkalarının aklına gelmiyor mu sanayiyi bitirdin tarımı sıfırladın hayvancılığı öldürdün. Bir şey ürettiğin yok her şeyi dışarıdan alıyorsun, kağıt ithal saman ithal inek ithal. Böyle bir şey olabilir mi?



Suriye'den pamuk ithal ediyorsun kardeşim. Ülkeyi uçuruma sürüklemişsin faturayı da gariban halka keseceksin öyle mi? Senin karşında demo muhalefet yok. suya götürüp susuz getirdiğin siyaset acemileri yok karşında konfot düşkünü muhalefet yok karşında. İçeriden dışarıdan talimat alan muhalefet yok karşında. Açığını bulup tehditle diz çöktüreceğin bir muhalefet yok karşında. Karşında cesur bir ordu var. Millet artık yalnız değil, kimseye mecbur değil. Bu çürümüş düzenin gerçek bir alternatifi var. Artık İyi Parti var. Şimdiye kadar kime niçin oy vermiş olursan ol bugün yeter artık diyorsan gel İyi Parti'ye



Biz niye varız? Çünkü siden daha iyi yapabileceğimizi biliyoruz. Neden mi? aramızda çok fark var da ondan.



Bizim terör örgütlerini tanımamız 15 yıl sürmüyor. Sizin bir köprü yaptığınız paraya biz 3 tane yapabiliyoruz. Sizin aksinie sadece yol ve köprüyle medeniyet olmadığında biliyoruz. Ekonominin üretmeden yürümeyeceğini de biliyoruz. Siz yandaşın cebini doldurma peşindesiniz, bizim derdimiz milletin cebini doldurmak. Siz 500 milyon doalrlık uçağa biniyorsunuz biz tarifeli uçuyoruz. Sizin bir uçuşunuz 600 bin lira tutuyor bizimki ayıp olacak ama 200 lira. Suriyelilere maaş bağlayıp vatandaşlık verenlere hayır diyoruz, Sizin sözünüz suya yazılıyor bizim sözmüz kayay kazılıyor. Siz damatlarınıza bakanlık maliye hazine hediye ediyorsunuz bizimkiler yandı, biz en fazla bir tane altın takıyoruz. Siz yunan hayranı Fesli delilere geçmiş olsuna gidiyorsunuz biz gazi mehmetçiğe geçmiş olsuna gidiyoruz. Ama en büyük farkımız şu, sizin bekaasını düşündüğünüz 10 yandaşınız var bizim 81 milyon vatandaşımız var.



Ekonomiden bahsederken damat beyi anmamak olmaz. Dünya ekonomizi kıskanıyor dedi. Ekonomimiz şaha kalktı dedi şimdi de kasa ağzına kadar doldu diyor. Cari fazlada rekor kırdık diyerek keonomik krizin sonuçlarıyla övünüyor. Damat bey hangi ülkede yaşıyorsun? Damadın ekonomi yönetimi de acemi pazarlama becerisi de acemi. Borozan medyaya manşet vermek için konuşuyor. Buradan sesleniyorum Damat bey bu hayallerle her neredeysen konum atta o hayal ülkesini biz de görelim.



Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız İsmail Ok kardeşimdir. Kendisine "Balıkesir’e gideceksin" dediğimde "sayın başkanım sizin dediğiniz her şey benim için görevdir" dedi



Türk yargısı davayı bir an önce karara bağlar ve Türk milleti adına vereceği cezayı açıklar ve bu konu kapanır gider. Sayın cumhurbaşkanı bizi bağlamaz demeniz ise yeni bir papaz davasıdır. AKP'den bir heyeti Almanya'ya gönderdiler. Niçin? Federasyon modelini öğrensin diye. Öte yanda yine Oslo'da akil adamlar toplanmış mutlu mutlu resim veriyor. Bir bakan çıkıp 81 ile ayrı ayrı anayasa hazırlıyoruz açıklaması yapabiliyor. Erdoğan'ın federasyon arayışıyla ilgili söyleyeceğim şu dur, yapta görelim. Hele bir niyetlen de görelim.



Meral Akşener'den gaf:



Grup toplantısında konuşan Akşener, "Manzara pek parlak değil ama ümitsizliğe gerek yok. Kul daralmayınca hızır yetişmez demiş ecdadımız. Milletimiz bu günleri gördüğü için Ak Parti'yi kurdu" dedi