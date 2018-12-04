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İYİ Parti grup toplantısı (4 Kasım 2018)

Meral Akşener'in grup toplantısında konuşma yapıyor.

İYİ Parti grup toplantısı (4 Kasım 2018)

Ettiğin kötülükler yeter artık iyiler gelecek.

Yapamadıklarına değil İYİ Parti'nin yaptıklarına takmışlar. Neymiş efendim İYİ Parti meclise sürekli kanun teklifi, araştırma önergesi veriyormuş. İYİ Partililer ne yapacaktı ya yan gelip yatacak mıydı? Kendi tekliflerinin ne olduğunu sorsan bilmezler. İçlerinden birisi haydi eller havaya dendi mi bütün eller havaya. 

Millet bizi meclise bunun için gönderdi. Bunlar talep edelim takip edelim diye gönderdiler. Beyler biz Meclise milletimiz için çalışmaya geldik. Yan gelip yatanların ülkemizi getirdikleri hali gördükçe daha çok çalışmaya azimliyiz.Bunu böyle bilin. İYİ Parti milletin meclisinin en çalışkan partisi olacak derken şaka yapmıyorduk.

Şunu bilin ki kadınlarımızın erkeklerimizin gençlerimizin hayallerini öldürdünüz. Yapılan araştırmalarda hayalleri, umutları sorulan gençler bu soruya cevap veremez halde.

Seçimden önce söyleyip seçimden sonra unutanlardan değiliz biz. Daha gençlere verilmiş sözlerimiz var.

ayrıntılar geliyor...

Etiketler; #İyi Parti
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