İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuşuyor

2018 ne yazıkki yoldan çıkmış bir zihniyetin hataları yüzünden zorluklarla dolu bir yıl oldu. Ekonomimiz krize sürüklendi, milletin cebine giren 3-5 kuruş pahalılık karşısında eriyip gitti. 16 yıl aradan sonra enflasyon yine yüzde 20lerin üzerine çıktı. Krizi durdurmak için ciddi bir çalışma da yapılmıyor.



Ekonomiyi yöneten damat efendiler atlattık diyorlar ama çarşıya çıktığımızda durum hiç öyle değil. Biz sırça bakanlık binalarında oturmuyoruz, pazara gidiyoruz. Gel bakalım benimle pazara o pazardan kaça çıkılıyor bir gör.



Emekliye huzur yok çalışan mutsuz ev hanımları tabağın içine hangi yemeği koymayı düşünmekten mutsuz. Esnaf siftahsz. Damat ekonomiden zerre anlamıyor. Milletimizin her ferdi bunlardan daha da ekonomist.



Hani ekonomimiz dünyanın ilk ekonomisi arasına girecekti? Türkyie gire gire enflasyonda ilk 10'a girdi. Biz millet olarak kadınımızla erkeğimizle delikanlılığı severiz. Delikanlı olun doğruyu söyleyin.



Paramız bir yılda yüzde 40 değer kaybetmiş. işin aslı şu, Hasan amca 10 ekmek alırken 6 ekmek alır hale gelmiş. o 4 ekmeğin hesabını kim verecek?



Enflasyon hedefin tutmadı efendi. Büyümeyi geçtim aksine küçüldük damat hala hayal aleminde. Bir avuç para babasının işleri büyüdükçe büyüdü.



İktidar değişmediği takdirde suriyeli sığınmacı sorunu devam edecektir. 4 milyon yarın birgün 7-8 milyona çıkacak.