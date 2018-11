İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. "Fesli Kadir'e danışmanlık yapmayı bırakın" diyen Akşener, 1. Dünya Savaşı'nın Türk milleti için 9 Eylül 1922'de bittiğini, belirterek Erdoğan'ın Fransa'ya ziyareti için "Mondrosu'u kutlamaya mı gittiniz?" diye sordu.

Meral Akşener'in konuşması özetle şöyle:



Kalktı 10 Kasım günü milletimizle aylay eder gibi FEsli Kadir'e ziyarete gitti. Atatürk'e hakaret eden adama gidecek başka bir gün yokmuydu? Oraya, o adamın bağlı bulunduğu dış merkezlere mesaj vermek için mi gittin? Vesile ile bir şey hatırlatmak isterim, Sayın cumhurbaşkanı tarihi dizilerden ve o fesli nasipsizlerden öğreniyorsunuz. Bu bizi kahrediyor. "Keşke Yunan galip gelseydi" diyenden tarih öğrenilmez. Gel bizden öğren. O adamın danışmanlığına son verin. Bu adamın ayağına giden Diyanet İşleri Başkanı'nı da görevden alın



Ülkemizi hedef alan dış odaklara mesaj veriyorlar. "biz de sizdeniz" diyorlar.



Aç kulağını iyi dinle. Türk milleti için 1. Dünya Savaşı 11 Kasım 1918'de değil, 9 Eylül 1922'de İzmir'de bitmiştir.



Mondros'u kutlamaya mı gittiniz? Ne işiniz var orada?



Dünya ülkemizdeki ekonomik krizi konuşuyor. Bir paket çay 30 lira olmuş. Millet yavan ekmeğin hesabında ama millet yağla balla besleniyor. 81 milyon işi gücü bırakmış sabah akşam et yemişiz, iktidar da millete et yetiştiremez olmuş, fiyatlar da bundan artmış. Allah aşkına milletini tanıyan bir kişi böyle konuşur mu? Allah'tan korkun be. Hayvancılığı bitirdiniz, yeme %70 zam yaptınız, şarbonlu et yedirdiniz. Tarım Bakanı kişi başına yıllık et tüketimimiz 15 kilo diyor. Dengeli beslenme için bunun yılda 30 kiloya çıkması lazım. Refahla ilgili söyledikleri de yanlış. Herkes eline kalemi almış nereden neyi kısabilirim diye hesap ediyor. Her 3 kişiden 1'inin işsiz olduğu yerde hangi refahtan bahsediyorsun?



Ey iktidar, bu tabloya siz refah diyorsunuz ama biz millet olarak bildiğin kriz diyoruz. Kriz sarayı teğet geçmiş. Saraya yeni 48 araç alıyorlar. İktidar kendisini iktidara taşıyanlara sırtını döndü. Para babası bir avuç yandaştan başka kurtaracağı kimse yoktur.



Üreten fabrikaları özelleştirdiler tüketen betonları kamulaştırıyorlar. Bu neyin kafası? Her alanda bu iktidarı bu yanlış tavrından yanlış kararlarından vazgeçireceğiz.



Hep millete sabır diyeceğine bir kere de o yağmacılara hayır de. Diz çöküp papazı verdin. Bize saldırıyor dediğin bütün dış güçlerle dost oldun. Dünkü güneşle bugünkü çamaşır kurumuyor. Enflasyon %26 enflasyon %11 faizse %30u geçti. Bunlar sizlerin rakamları. Çözüm önerilerimizi kulak ardı edip memleketi uçuruma sürüklediniz.



Bakın dolar 7 lirayı geçince apar topar elektriğe ve doğalgaza zam yaptılar sebep olarak döviz arttı dediler. Kış geldi vatandaş zamlı doğalgaz faturalarını nasıl ödeyecek? Bugün dövizi indirdik diye hava atanlar, elektriğin ve doğalgazın fiyatını indirdi mi? Madem döviz düştü, o zaman bu zamları geri alın. Sarayın bahçesindeki hurma ağaçları üşümesin diye yurt dışından ısıtma araçları getiriliyor.



Onun hurma ağaçları üşümüyor ama benim vatandaşım bu kış üşüyecek. 81 milyon hurma kütüğü mü? İnsan evladı insan evladı.



Erdoğan'a çağrıda bulunuyorum. Asgari ücret 1603 lira, canlı yayında bunu alıp şu kira şu kredi kartı şu üst baş şu mutfak şu da çocukların okul masrafı. Hadi ayır bakalım bunu. Buradan eğer cebinde 1 lria kalırsa biz susup oturalım ve bir daha hiç konuşmayalım. Milyonlarca çalışan bunu deniyor, ama işin içinden çıkamıyor. Madem siz biliyorsunuz vatandaşa anlatın bunu bilsin ki tedbirini ona göre alsın.



İktidarın sarayı günde 2 trilyon lira yiyor. Bakın aylık yıllık falan değişl. günlük 2 trilyon lira. ayda 60 milyar da maaşı var. Emeklileri itham ediyor ama kendisi çift dikiş yapmış. Bir de emekli maaşı alıyor, gemicikleri falan saymıyorum daha. Bütün bunlar neyine yetmiyorsa bir de maaşına %26 zam yaptı. Millet nefesi bile sayarak alacak hale gelmişken bu nasıl bir pişkinliktir.



Açık açık söylüyorum, ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz deyip sonra da kendi maaşına %26 zam yapmak cepheden kaçmak demektir. Ekonomide kurtuluş savaşı veriyorsak en önde sen olacaksın.



117 bin öğretmen açığımız var 400 bin de atanamayan öğretmenimiz. İntihar eden evlatlarımız var. Yapın şu atamaları diyoruz kaynak yok diyorlar. Kamuda çeşitli bahanelerle kadro vermediğiniz taşeron işçileri kadroya alın diyoruz ıslık çalığ havaya bakıyorlar. Ama iş Suriyeli mültecilere gelince kaynak çok. Suriyelilere sağlık hizmeti ilaç doğum bedava, Türk vatandaşları ise sigortasını ödeyebilirse muayene oluyor. suriyeli bir esnaftan 1 kuruş veri alınmıyor. Karşısındaki Türk esnaf ise vergi borcunu ödemekle meşgul. Suriyeli öğrencilere 1200 lira burs veriliyor.



Siz çalmadan çalışamıyor musunuz?



Bir metre hortuma 78 lira veriliyor.



Bu yağmaya oy verilir mi? Bu yağmaya sessiz kalınır mı? Sadece içeride değil, dışarıda da başımıza işler açtılar. Erdoğan'ın bir 29 Ekim günü davul zurnayla ülkemizden geçirdiği teröristler şimdi Amerika'nın kanatları altında ülkemizi tehdit ediyor. İyi Parti olarak Fırat'ın doğusu batısı demeden sınırımızın hemen dibindeki terör örgütlerinin yerle bir edilmesini sonuna kadar destekliyoruz. Gerekirse bir kara harekatıyla bölge tamamen temizlenmelidir.



Bu ödül iş Suriye'deki kolu olan YPG'yi meşrulaştırma çabasıdır. Bırakın bu ödül mödül işini de bunları paketleyip Türkiye'ye verin.



Teröristler çadır mahkemesinde yargılanırken rahatsız olmasınlar diye şanlı bayrağımızı indirdiniz. Bugün ben iki partinin adını yan yana getirince neden bu kadar şaşırıyorsunuz? Bende buna şaşırıyorum. Tam da işlerine gelecek zamanda Andımız kararını gündeme getirdiler. Bakanlığın dilekçesini hazırlayan aklı evveller diyor ki "Türk ulusal kimliği tarih sahnesine çok geç çıkmıştır. Türkler ulus bilincine en geç ulaşmış toplumdur" hadi oradan be. Ben bu ucube sözlerin bir tarihçi olarak bu cehaletin neresini düzelteyim? Koskoca bakanlık bir de fransız ihtilaline atıf yapmış. Bunlar cahil cahil cahil. Bu cahiller, Ergenekon Destanı'nı okumadınız mı? Orhun Abideleri diye bir bilgiye hiç rastlamadınız mı? Size Kürşat ve 40 çerisindeki Türklük bilincindende mi bahsetmediler? Devletlerin adıyla milletin adını birbirine mi karıştırdınız?



Bu millet mi millet olma bilincine en geç ulaşan topluluk? Ayıptır. Hala Türk milletinin değerleriyle oynuyorsunuz. 5 bin yıllık devlet geleneğiyle millet gerçeğini kavran ilk, Türk milletidir. Bakanlığınızın adının başında milli sıfatı var onu bir zahmet öğrenin sayın bakan.



Biz Türk milletiyiz. Küçük oyunlarınızla sabrımızı daha fazla zorlamayın.