İyi Parti İstanbul adaylarını tanıttı

Seçim takvimi işlerken partilerin hazırlıkları hızlandı. İyi Parti, İstanbul adaylarını ve projelerini Haliç Kongre Merkezi'nde tanıttı.

İyi Parti İstanbul adaylarını tanıttı
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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. "Eli genel merkezde gözü başka yerlerde İstanbul yönetilemez" dedi. İyi Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu ise, ulaşımdan, barınmaya projelerini kamuoyuna duyurdu.

İyi Parti, "Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı" ile İstanbul'da yarışacak adaylarını ve projelerini açıkladı.

- Türk siyasetinde, millet konuşulmuyor, milletin derdi konuşulmuyor, milletin geleceği konuşulmuyor. Varsa yoksa makam sahiplerinin; kaybetme telaşları konuşuluyor.

 Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in hedefinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu vardı.

- Eli, Genel Merkezlerinde; Gözü, başka mevkilerde; Boş zamanlarında da, İstanbul’da olanlar; bu şehri yönetemez! Aklı, şahsi siyasi hesaplarında; Sureti, İstanbullularda olanlar, bu şehri yönetemez! Parti içi çıkarların, koltuk kavgalarının, taht oyunlarının, bayrağını tutanlar da; bu şehri yönetemez!



İmamoğlu'nu sert sözlerle eleştiren Akşener, İstanbul'u kariyer basamağı için kullananlara mecbur değilsiniz, hür ve müstakil İyi Parti var dedi… Partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu'ya oy istedi.

- İstanbullunun, hakkını koruyacak; Hak ettiği düzeni sağlayacak; Ve İstanbul’dan başka, hiçbir hesabı olmayacak bir aday var! Artık karşınızda; Buğra Kavuncu var!

 Akşener'in ardından kürsüye Buğra Kavuncu çıktı… İstanbul için hazırladığı projeleri duyurdu.

Kavuncu, İstanbul’un iki kutuplu siyaset anlayışına sıkıştırılmak istendiğine dikkat çekti, beklenen Marmara depremine karşın hiçbir şey yapılmadığını vurguladı.

İstanbul'un 39 ilçesinin 34'ünde belediye başkanı adayı gösteren İyi Parti'nin kalan 5 ilçe için de önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Yeni sömürgeciliğe karşı ortak mücadeleYeni sömürgeciliğe karşı ortak mücadeleDış Politika
# iyi partili # Buğra Kavuncu
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