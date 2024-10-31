İYİ Parti, kayyım atamasına karşı çıktı! "Provokasyon" olarak nitelediler

İYİ Parti, Kandil ve İmralı'dan referanslı olan görevinden uzaklaştıtılan tutuklu Ahmet Özer'i savundu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığına kayyım atanmasına tepki gösterdi. Kavuncu, "Bunun adı provokasyondur" dedi.

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İYİ Parti, kayyım atamasına karşı çıktı! "Provokasyon" olarak nitelediler
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İYİ Parti "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına karşı çıktı. İYİ Parti, Kandil referanslı Ahmet Özer'in yerine kayyum atanmasına karşı çıktı.

İYİ Parti adına açıklamayı Meclis Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu yaptı. Kayyım atamasına tepki gösteren Buğra Kavuncu, "Kent Uzlaşısı" çizgisinin hakimiyetinde olan meclis üyelerinden başkanvekili belirlenmesini savundu.

İYİ Parti, kayyım atamasına karşı çıktı! "Provokasyon" olarak nitelediler - Resim : 1

Buğra Kavuncu, "Mahkemeyi bir an önce hızlandırın. Tutuklanma gerekçelerini net olarak kamuoyuyla paylaşın. Eğer varsa gereğini yapın. Ondan sonra da seçilmiş olan belediye meclis üyeleri arasından seçimle yeni bir belediye başkanını oraya oturtursunuz." dedi.

Buğra Kavuncu, Ahmet Özer'in tutuklamasını provokasyon olarak niteledi. Kavuncu, "Varsa terörle iltisak, gereğini yapın. Ama bunu net olarak yapmayıp 10 yıldır ilişkisi olduğunu söylediğiniz kişiye siz temiz kağıdını verip bunu belediye başkanı seçildikten sonra yerine kayyum atarsanız bunun adı provokasyon olur." dedi.

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