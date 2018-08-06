Cumhurbaşkanlığı seçimininden sonra ağır krizlerle boğuşan İyi Parti'de 3 isim istifa etti. Partinin kurucu üyeleri, Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri ve Nevzat Bor, İyi Parti ile yollarını ayırdı. Halaçoğlu, “MHP’ye geri dönecek misiniz” sorusu üzerine, “Hiçbir partiye gitmemiz, dönmemiz söz konusu değil” diye yanıt verdi.

İYİ Parti kurucu üyeleri Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri ve Nevzat Bor, partilerinden ve partideki görevlerinden istifa etti.



İstifalara ilişkin hazırlanan ortak metni, Halaçoğlu, bir otelde kamuoyuyla paylaştı.



Halkın isteği doğrultusunda kurdukları İYİ Parti'nin büyük bir umut olduğunu belirten Halaçoğlu, ancak oluşturulan parti yönetiminin büyük hatalar yaptığını söyledi.



Yeni kurulmuş il, ilçe teşkilat ve başkanlarının milletvekilliğine başvurusunun kabul edilmesinin, parti içinde ikiliklere neden olduğunu belirten Halaçoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Listelerin hazırlanmasındaki dirayetsizlik ise buna tuz, biber ekti. Büyükşehirlerde tanınmamış isimler yer alırken, küçük illerde illerin tasvip etmediği kişiler listelere kondu. Yola çıkılanlar yerine yolda karşılaşılanlar listelere konmak suretiyle büyük bir vefasızlık gösterildi. Bu durum, büyük ağırlığı milliyetçi ülkücü olan seçmeni küstürdü. Son olarak ise hiç gereği yokken ittifaka girildi. Parti ittifak öncesinde zaten yüzde 21'in üzerindeydi. İttifakta CHP'nin yer alması AKP'den gelecek oyları engelledi. CHP seçmeninden gelecek oylar da CHP'ye döndü. Dolayısıyla partimiz 24 Haziran seçimlerinde kimsenin ummadığı bir sonuç elde etti. 'Cumhurbaşkanı olacağım' diye yola çıkan ve gerçekten de ciddi bir rüzgar alan Genel Başkan ancak yüzde 7,26 oy aldı, parti de yüzde 9,96 oy alarak yüzde 10 barajının altında kaldı. Yani partimiz kaybetti."

Seçimlerdeki amaçlarının Meral Akşener'i cumhurbaşkanı seçmek ve parlamenter rejime geri dönmek olduğuna değinen Halaçoğlu, "Ancak seçim sonucu 43 milletvekili çıkarmamızı yönetim başarı olarak nitelendirdi. MHP'de mücadele ettiğimiz yönetim anlayışı, yeni partimiz yönetimine de sıçramıştı." dedi.



"Olumlu sonuca ulaşılamaz"

Halaçoğlu, yeni sistemde 301 milletvekiline sahip olunmadığı takdirde Meclisin bir etkisinin olmadığını savunarak, şöyle devam etti:

"Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen istişare ve değerlendirme çalıştayında parti yönetimine karşı yapılan eleştiriler üzerine Genel Başkan önce istifa, sonra olağanüstü kurultay kararı aldı ve 'aday olmayacağını' açıkladı. Ancak partideki bazı kimseler, 'aday olmayacağını' açıklayan genel başkana rağmen 'delegeler tarafından tek aday gösterileceğini' açıkladılar. Seçim kaybetmiş, hatta partiden daha az oy almış bir genel başkanın yerine yeni bir yönetim getirilmesi gerekirken aksini yaptılar. Genel Başkan ise bu sözlere karşı sessiz kaldı. Belli ki eski oyunlar burada da oynanmaya devam ediyordu. 2015'ten beri mücadele ettiğimiz durumun İYİ Parti'de de sürmesi, partiyi yeniden umut haline getirmekten ve kuruluşta aldığı olumlu rüzgarı yeniden kazanmaktan tamamen uzaklaştırmıştır."



Halaçoğlu, “MHP’ye geri dönecek misiniz” sorusu üzerine, “Hiçbir partiye gitmemiz, dönmemiz söz konusu değil” diye yanıt verdi.





İYİ Parti'den ilk açıklama

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, istifalar üzerine yaptığı açıklamada, “Hayatın her alanında olduğu gibi, siyasette de istifa tek taraflı bir tasarruftur. Siyaset, 'insan kazanma' sanatı olmakla birlikte, vicdanı da olan bir kurumdur. Sayın Bor, Sayın Halaçoğlu ve Sayın Yeniçeri'nin istifa kararlarını saygıyla karşılıyoruz. Ancak, gerekçelerindeki siyasi parti tarifinin, geçmiş tecrübelerinin aksine son çalıştayımızda da olduğu gibi, görüşlerini özgürce ifade ettikleri İYİ Parti'ye ve siyaset vicdanına uymadığı kanaatindeyiz. Kararlarının kendileri için hayırlı olmasını dileriz” dedi.