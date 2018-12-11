Kırıkkale'de Eski İYİ Parti İl Başkanı Mustafa Akyürek, kendisine ait olduğunu iddia ettiği il başkanlığı binasının boşaltılması için dava açtığını bildirdi.

Akyürek, yaptığı yazılı açıklamada, il başkanlığının kullandığı binanın kendisine ait olduğunu ve kurulmasında tüm masrafların kendisinin yaptığını ileri sürdü.



İl başkanlığı tarafından kullanılan tüm eşyaların tarafından alındığını ve il başkanlığı kurulması esnasında yapılan masraflara, İYİ Parti Genel Merkezinin hiçbir şekilde katkısının olmadığını iddia eden Akyürek, şunları kaydetti:



"Ancak parti içindeki dengelerin farklı işlediğini, ahde vefanın olmadığını, kişilerin çıkarlarına öncelik verildiğini ben ve arkadaşlarım çok acı bir şekilde öğrenmiş bulunmaktayız. Parti üyeliğinden istifa ettikten sonra, il başkanlığına noterden göndermiş olduğumuz ihtarnamede, binanın tarafıma ait olduğunu, kendileri ile kira sözleşmemin olmadığını belirterek taşınmazı boşaltmaları ihtarında bulundum. Kendileri ise kira sözleşmeleri olduğunu ve kira paralarını ödediklerini beyan etmişlerdir. Halbuki böyle bir durumun olmadığını kendileri de çok iyi bilmektedirler. Şu anda İYİ Parti İl Başkanlığı, mülkümde haksız işgalci konumda yer almaktadır. Bu durum yargıya taşınmıştır. Ülkeyi yönetmeye talip bir partinin kendilerine ait olmayan bir yerde kalarak beni mağdur etmelerinin hangi hukuka, ahlaka veya parti vizyonuna sığdığını açıklamalarını istiyorum. Ülkeyi yönetmeye talip bir partinin gerçeğe aykırı beyanda bulunarak taşınmazımı kullanmama engel olmaları, içinde bulunan eşyaları benim almama rağmen kendilerine aitmiş gibi kullanmaları kabul edilebilir değildir."



Akyürek, parti içesinde oligarşik bir yapının halkın iradesi değil, kendi çıkarları için uğraştıklarını, hakka ve hukuka uygun davranmadıklarını gördüğünde istifa etmesinin çok doğru bir karar olduğunu bir kez daha anladığını sözlerine ekledi.