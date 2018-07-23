İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisinin olağanüstü kurultayında genel başkanlığa aday olmayacağını bildirmesinin ardından, İYİ Parti milletvekilleri, parti genel merkezinde bir araya geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk, parti genel merkezi girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk, "Genel Başkanımız, parti tüzüğünün kendisine verdiği yetki doğrultusunda bir genel kurul kararı almıştır. Bu genel kuruldan daha da güçlenerek çıkacak bir İYİ Parti var." dedi.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisinin olağanüstü kurultayında genel başkanlığa aday olmayacağını bildirmesinin ardından, İYİ Parti milletvekilleri, parti genel merkezinde bir araya geldi.



Koncuk, toplantıya gelişinde gazetecilerin, partinin kurultay kararı almasına ilişkin sorusuna, "Hayırlı olsun. Bir sıkıntı yok. Genel Başkanımız tek aday olacak bu genel kurulda ve yolumuza devam edeceğiz." karşılığını verdi.



Akşener'in istifa ettiği yönündeki iddiaların sorulması üzerine Koncuk, "Hayır istifa yok. Aldığımız, genel kurul kararıdır." ifadesini kullandı.



Afyonkarahisar'da yapılan 1. Çalıştay'da partinin geçmişte yaşadıklarını değerlendirdiklerini anımsatan Koncuk, "Son derece olumlu bir çalıştay geçti aslında. Aslında Genel Başkanımız, Türkiye'de tüm siyasi liderlere son derece yiğitçe bir mesaj da vermiştir. Koltuğuna yapışıp kalan siyasi liderle Türkiye'nin bir yere varamayacağını biliyoruz. Parti içerisinde yaşanan her şeyi üstlenen bir cesur genel başkan var." diye konuştu.



Çalıştayda sert tartışmaların yaşanıp yaşanmadığı sorulan Koncuk, "Çok sert tartışmalar yok. Normal demokrasi içinde bir tartışma elbette olur." değerlendirmesini yaptı.



"Kamptan ayrılmak isteyen Akşener’in aracının önüne kendini atan partililer olduğu" yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine Koncuk, "Genel Başkanımız, parti tüzüğünün kendisine verdiği yetki doğrultusunda bir genel kurul kararı almıştır. Bu genel kuruldan daha da güçlenerek çıkacak bir İYİ Parti var. Aslında bunu konuşmamız lazım. Bu siyaseten ahlaki bir duruştur ve örnek bir duruştur. İYİ Parti'de sıkıntı yok, yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz, kimsenin bir şüphesi olmasın." açıklamasında bulundu.



İsmail Koncuk, "Kurultay için öngörülen bir tarih var mı?" sorusunu, Ağustos ortasında yapılabileceği şeklinde yanıtladı.