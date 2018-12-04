İYİ Parti lideri Meral Akşener grup toplantısında konuşma yaptı. Akşener, Isparta, Elazığ, Niğde, Afyonkarahisar ve Mersin 'de Belediye Başkan adaylarını açıkladı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in konuşmasından satır başları şöyle:



"Ettiğin kötülükler yeter artık iyiler gelecek."



"Yapamadıklarına değil İYİ Parti'nin yaptıklarına takmışlar. Neymiş efendim İYİ Parti meclise sürekli kanun teklifi, araştırma önergesi veriyormuş. İYİ Partililer ne yapacaktı ya yan gelip yatacak mıydı? Kendi tekliflerinin ne olduğunu sorsan bilmezler. İçlerinden birisi haydi eller havaya dendi mi bütün eller havaya. "



"Millet bizi meclise bunun için gönderdi. Bunlar talep edelim takip edelim diye gönderdiler. Beyler biz Meclise milletimiz için çalışmaya geldik. Yan gelip yatanların ülkemizi getirdikleri hali gördükçe daha çok çalışmaya azimliyiz.Bunu böyle bilin. İYİ Parti milletin meclisinin en çalışkan partisi olacak derken şaka yapmıyorduk."



"Şunu bilin ki kadınlarımızın erkeklerimizin gençlerimizin hayallerini öldürdünüz. Yapılan araştırmalarda hayalleri, umutları sorulan gençler bu soruya cevap veremez halde."



"Seçimden önce söyleyip seçimden sonra unutanlardan değiliz biz. Daha gençlere verilmiş sözlerimiz var."



5 il için belediye başkan adayları açıklandı



Isparta Belediye Başkanı adayı: Isparta Barosu Başkanı Avukat Gökmen Gökmenoğlu



Elazığ Belediye Başkan adayı: Eski Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Şekerdağ



Niğde Belediye Başkan adayı: Mümin Ünal



Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı: Dr. Mahmut Koçak



Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Burhanettin Kocamaz



"Tek derdimiz var. Türkiye iyi olsun istiyoruz."



"Türkiye'nin bugün yaşadığı krizin sorumluluğu sadece AK Parti'ye değil Cumhur ittifakına aittir. Milletimiz durumun farkında. Krize sebep olanlardan hesap sormanın tek yolu İYİ Parti'ye destek olmaktır."



"Ben beleşçi değilim Türkiye'nin geleceği olan üniversitelim diyorsan gel İyİ Parti'ye.

Ben sakıncalı değilim suçsuzluğu kanıtlanmış bir KHK mağduruyum diyorsan gel İYİ Parti'ye.

Sözünden dönenlerle işim olmaz diyorsan gel İYİ Parti'ye.

Ben fırsatçı değilim ekmeğimin peşinde bir esnafım diyorsan gel İYİ Parti'ye.

Ben başarısız değilim mülakkatta hakkım yendiği için işsizim diyorsan gel İYİ Parti'ye."



"Gel birlikte iyi olalım, yeni sayfa açalım diyorsan gel. Yalnız değilsin, iyiler burada, cesurlar burada. Gel bu ülkenin makus tarihini değiştirelim. "



"Milletin malına meyil edenler bunun hesabını verecekler. Son dönemde sayıştay'ın özellikle belediyelerle ilgili raporları çıkıyor. Şeytanın aklına gelmeyecek yöntemlerle ihale yolsuzluk yapıyorlar. Beytülmal'a el uzatıyorsunuz o el bir gün kurur. Borazan medya görmezden gelse de biz bu raporları milletin görmesini sağlayacağız. Herkes sussa da İYİ Parti asla susmayacak. "



"Düne kadar insanı yaşat ki devlet yaşasın diyenler 16 yıl sonra ölümleri gizle ki yandaş kızmasın demeye başladı. İşçi kardeşlerimiz beton bloğun değil bu yükün altında kalıyor. Biz geleceğiz bu kayırmacı politika değişecek."



"Siyaset ilkelerle yapılır. Muhataplarımız da biz de meseleye böyle bakıyoruz. Sac ekmeği gibi dönüp durarak siyaset yapılmaz. "



"Şunu bilin ki bağırıp çağırarak millete parasızlığı unutturamazsınız. Provakasyon denemelerinden vazgeçin. Biz bu ülkenin çözülemeyecek sorunu yok diyoruz. Yeter ki çalışalım. "