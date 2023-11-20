İyi Parti Mahkemelik Mi Oluyor?

Dikbayır, partinin Disiplin Kurulundan sonuç çıkmaması halinde savcılığa başvuracağını açıkladı. Öte yandan Ümit Dikbayır, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

İstifaların gündemden düşmediği İyi parti şimdi de 132 milyon lira nerede? Sorusunun yanıtını arıyor.



Meral Akşener ve ailesinin hesaplarını incelettiği iddia edilen İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, hakkındaki iddialarla ilgili partinin Disiplin Kurulu Başkanlığı'na dilekçe vermişti.



Dikbayır, partisine sunduğu dilekçenin ardından “Genel Başkan, gerçeği ortaya çıkarmazsa, iddiaların araştırılması için savcılığa başvuracağım” dedi.



İyi parti Milletvekili Dikbayır, Akşener’in “benim değil, kocamın ve gelinimin hesaplarını incelemişler” sözlerine “genel başkan konuşmasında dil değiştirdi” yorumunu yaptı.



Parti kasasındaki “kayıp 132 milyon lira” iddiaları hakkında da konuşan Dikbayır, hesaplarla durumun genel başkana yanlış aktarıldığını söyledi.





Kendilerine 132 milyon lira civarında parayla devrettik. 10 Ocak 2024'de partiler devlet yardımı alacak. Bıraktığım para o tarihe kadar rahat rahat yeter' dedim. “Kasamız eksi 16 milyon lirada” deyince, ‘Vay efendim bu parayı Genel Başkan yedi' anlamı çıkarmaya çalıştılar. Genel Başkan'a bunu böyle intikal ettirmişler.



Tartışmalar sürerken, İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi.





