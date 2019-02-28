Mersin'deki adaylık sürecinde büyük karışıklık yaşayan İYİ Parti yeni adayını belirledi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve adaylığı iptal edilen Burhanettin Kocamaz'dan konuyla ilgili açıklamalar geldi.

YSK, Burhanettin Kocamaz'ın Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı ile ilgili Demokrat Parti'nin yaptığı itirazı reddetti.



Kocamaz, Mersin'de seçime gölge düştüğünü söyledi. Akşener'de yaptığı açıklamada Mersin'de yaşananları "kumpas" olarak nitelendirdi.



Kocamaz'ın Mersin'deki adaylığı iptal oldu ancak İyi Parti'nin yeni adayı da belli oldu.



İyi Parti'nin adayı Ayfer Yılmaz olarak açıklandı.



Akşener Kocamaz' da teşekkür etmeyi ihmal etmedi.





ulusal.com.tr