banner1002
Yurtçiçek: İnceleme doğru ancak yetersizdir
Yurtçiçek: İnceleme doğru ancak yetersizdir
Feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Vergi dairelerinde son dakika gelişmesi: Bugün...
Vergi dairelerinde son dakika gelişmesi: Bugün...
Ayvacık'ta deprem
Ayvacık'ta deprem

İyi Parti Mersin'de yeni adayını belirledi

Mersin'deki adaylık sürecinde büyük karışıklık yaşayan İYİ Parti yeni adayını belirledi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve adaylığı iptal edilen Burhanettin Kocamaz'dan konuyla ilgili açıklamalar geldi.

İyi Parti Mersin'de yeni adayını belirledi

YSK, Burhanettin Kocamaz'ın Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı ile ilgili  Demokrat Parti'nin yaptığı itirazı reddetti. 

Kocamaz, Mersin'de seçime gölge düştüğünü söyledi. Akşener'de yaptığı açıklamada Mersin'de yaşananları "kumpas" olarak nitelendirdi. 

Kocamaz'ın Mersin'deki adaylığı iptal oldu ancak İyi Parti'nin yeni adayı da belli oldu.

İyi Parti'nin adayı Ayfer Yılmaz olarak açıklandı.

Akşener Kocamaz' da teşekkür etmeyi ihmal etmedi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Mersin #İyi Parti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.