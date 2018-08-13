MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin elini öpmesiyle gündeme gelen İyi Parti Milletvekili Hayati Arkaz istifa ederek MHP’ye geçti. Arkaz, son yapılan İyi Parti 2’inci olağanüstü kurultayında da liste dışı bırakılmıştı.

Bahçeli davet etti, İyi Partili vekil MHP’ye geçti.



TBMM’deki yemin töreninde Devlet Bahçeli’nin elini öpmesi ile gündeme gelen İyi Parti İstanbul Milletvekili Hayati Ayaz MHP’ye geçti.



Arkaz’ın istifasıyla milletvekili sayısı 41’e düşen İyi Parti TBMM grubu twitter hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda “Hayati Arkaz’ın partimizden ayrılması, tabanımızda memnuniyetle karşılanmıştır. Gittiği yerde mutluluklar dileriz” ifadeleri kullanıldı.



Arkaz, 12 Ağustos’ta Ankara'da yapılan İYİ Parti 2’inci Olağanüstü Genel Kuruluna katılmamıştı. Yapılan seçimde ise liste dışı tutulmuş ve Genel İdare Kurulu'na alınmamıştı.



Bunun üzerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilere yaptığı açıklamada Hayati Arkaz'ı MHP'ye davet ettiğini duyurmuştu. Arkaz ise konuya ilişkin Milliyet'e konuştu.



Bahçeli’nin davetine İyi Parti Genel Merkezinden de tepki geldi. Açıklamayı İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın yaptı.



Ayrıca İyi Parti bugün ekonomi gündemi ile toplandı. Genel Başkan Meral Akşener, partinin ekonomi kurmayları ile genel merkezde bir araya geldi. Görüşmede ekonomide yaşanan gelişmeler ve kurdaki dalgalanmaya ilişkin değerlendirmeler yapıldı.













