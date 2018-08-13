İYİ Partili vekil MHP'ye geçti TBMM'deki yemin töreninde Devlet Bahçeli'nin elini öpmesiyle gündeme gelen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye geçti. İyi Parti TBMM grubu Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Parti tabanımızda ve kamuoyunda ciddi tepki toplayan İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz’ın partimizden ayrılması, tabanımızda memnuniyetle karşılanmıştır. Gittiği yerde mutluluklar dileriz.." denildi

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye geçti.



TBMM'deki yemin töreninde Devlet Bahçeli'nin elini öpmesiyle gündeme gelen Arkaz, ardından partililerden ve genel başkan Meral Akşener'den yoğun eleştiri almıştı.



Pazar günü Ankara'da yapılan İYİ Parti olağanüstü genel kuruluna da katılmayan Arkaz, yapılan seçimde liste dışı tutulmuş ve Genel İdare Kurulu'na alınmamıştı.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada Hayati Arkaz'ı MHP'ye davet etmişti.

Bahçeli Arkaz için “En son olarak da İP'in 2. Olağanüstü kurultayında GİK listesinin dışında bırakılmıştır. Değerli dava arkadaşımız Hayati Arkaz ve benzeri durumdaki arkadaşlarımızı yakından takip ediyoruz. MHP olarak öncelikle değerli dava arkadaşımız Hayati Arkaz'ı partimize davet ediyoruz. Kamuoyunun bilgi ve taktirine sunarız.” ifadesini kulllanmıştı.



"GİTTİĞİ YERDE MUTLULUKLAR DİLERİZ"

İyi Parti TBMM grubu Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Parti tabanımızda ve kamuoyunda ciddi tepki toplayan İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz’ın partimizden ayrılması, tabanımızda memnuniyetle karşılanmıştır. Gittiği yerde mutluluklar dileriz.." denildi.









