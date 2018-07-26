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İYİ Parti milletvekillerinden Akşener'e çağrı

12 Ağustos'ta olağanüstü kurultay yapacak İyi Parti'de Meral Akşener'in yeniden aday olması için ikna turları sürüyor. Parti Genel Merkezi'nde bir kez daha bir araya gelen İyi Parti Başkanlık Divanı üyeleri ile milletvekilleri ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "Sayın Genel Başkanımız, tek aday olmanız konusunda kararımız kesindir" denildi.

İYİ Parti milletvekillerinden Akşener'e çağrı

Olağanüstü kurultay depremiyle sarsılan İyi Parti'de Meral Akşener'in yeniden aday olup olmayacağına ilişkin tartışmalar  devam ediyor.

İyi Partili kurmaylar, "Kurultayda kesin aday değilim" diyen Akşener'i ikna etmek için girişimlerini sürdürüyor. Son olarak Başkanlık Divanı Üyeleri ile Milletvekilleri Parti Genel Merkezi'nde bir kez daha toplandı.

Toplantı sonrası İyi Partili kurmaylar kameralar karşısına geçti. Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Akşener'in kurultayda tek aday olması konusundaki kararlarının kesin olduğunu söyledi.

Basın toplantısında Türkkan'a Akşenir'in bütün çağrılara olumsuz yanıt vermesi durumunda hangi yolu izleyecekleri soruldu. Türkkan, "B planımız yok" dedi.  
 
ulusal.com.tr


Kaynak: DHA
Etiketler; #Akşener #İyi Parti
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