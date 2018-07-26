12 Ağustos'ta olağanüstü kurultay yapacak İyi Parti'de Meral Akşener'in yeniden aday olması için ikna turları sürüyor. Parti Genel Merkezi'nde bir kez daha bir araya gelen İyi Parti Başkanlık Divanı üyeleri ile milletvekilleri ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "Sayın Genel Başkanımız, tek aday olmanız konusunda kararımız kesindir" denildi.

Olağanüstü kurultay depremiyle sarsılan İyi Parti'de Meral Akşener'in yeniden aday olup olmayacağına ilişkin tartışmalar devam ediyor.



İyi Partili kurmaylar, "Kurultayda kesin aday değilim" diyen Akşener'i ikna etmek için girişimlerini sürdürüyor. Son olarak Başkanlık Divanı Üyeleri ile Milletvekilleri Parti Genel Merkezi'nde bir kez daha toplandı.



Toplantı sonrası İyi Partili kurmaylar kameralar karşısına geçti. Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Akşener'in kurultayda tek aday olması konusundaki kararlarının kesin olduğunu söyledi.



Basın toplantısında Türkkan'a Akşenir'in bütün çağrılara olumsuz yanıt vermesi durumunda hangi yolu izleyecekleri soruldu. Türkkan, "B planımız yok" dedi.



ulusal.com.tr

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