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İyi Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Akşener oldu

İyi Parti Sözcüsü Aytun Çıray, Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında Genel Başkan Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olmasına karar verildiğini açıkladı.

İyi Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Akşener oldu

İyi Parti Sözcüsü Aytun Çıray, Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında Genel Başkan Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olmasına karar verildiğini açıkladı.

İyi Parti Lideri Meral Akşener, genel merkezde düzenlenen GİK toplantısına AKPDiyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun amcası Devlet eski Bakanı Salim Ensarioğlu ile birlikte katıldı.

Akşener toplantıda Salim Ensarioğlu'nun İyi Parti'ye katıldığını söyleyerek, "An itibarıyla İyi Partili oldu. Allah yolumuzu açık etsin. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Güç, kuvvet verdi bize. Çok eski bir dostuz, bizi kırmadı. Hayırlı olsun" dedi. Akşener 13 Mayıs'ta Diyarbakır'a gideceklerini de sözlerine ekledi.

İyi Parti Sözcüsü Aytun Çıray ise toplantıda Meral Akşener'in partilerinin Cumhurbaşkanı adayı olmasına karar verildiğini açıkladı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #İyi Parti
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