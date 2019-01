İyi Parti’de son dönem öne çıkan çatışmanın ana aktörleri milliyetçi gözüküp NATO’yu savunanlar. Sosyal medyada paylaştıkları yazılarda Amerikancılık yapan, ‘Avrasyacıların memlekete vereceği bir şey olamaz’ diyen ekip partiyi yönlendirmeye devam ediyor

İyi Parti’de kurulduğundan bu yana süren kimlik tartışmaları devam ediyor. Kuruluşta hazırlanan ilk parti tüzüğünde yer alan ‘Türkiye’nin NATO şemsiyesinde kalması’na yönelik vurgular, ‘Bu parti ülkücü mü değil mi’ tartışmasıyla birlikte, ‘Ülkücü değil merkezi siyaset’ tezlerini de beraberinde getirmişti. İkinci yılına giren partide, bu belirsizlik her gün başka tartışmalar yaratmaya devam ediyor.

Partide son dönem öne çıkan çatışmanın ana aktörleri de milliyetçi gözüküp NATO’yu savunanlar.

2. Olağanüstü Kongrenin ardından gündeme gelen bu konu, bir süredir kenara kaldırılmış durumdaydı. Odatv’de geçen günlerde çıkan bir haber, hem ülkede hem de İyi Partide tartışmaları yeniden alevlendirdi. Habere göre Atlantik Gençlik Konseyinin (YATA) Türkiye uzantısı YATA-Türkiye, ‘Türkiye’nin NATO’daki yeri’ başlıklı bir panel düzenleyecek, bu panele İyi Partili isimler konuşmacı olarak katılacaktı.





NATO’DAN ÇIKMAYI SAVUNMAK FETÖ’CÜLÜKMÜŞ!



Haberi okuyunca, İyi Partideki kaynaklarımla görüştüm ve İyi Partinin kurduğu Siyasa Topluluğu ile YATA Türkiye arasındaki ilişkileri konuştuk. Görünene göre, İyi Parti Gençlik Kolları, YATA-Türkiye ve Siyasa Topluluğu, iç içe geçmiş durumda. Panelde İyi Partide siyaset yapan isimlerin konuşmacı oldukları doğru, ama haber biraz eksik. Paneli düzenleyenler YATA-Türkiye grubu değil, Siyasa Topluluğu ve başında Sadi Somuncuoğlu’nun bulunduğu Milli Düşünce Merkezi var.



Konuşmacılar ise bu yakın ilişkiyi gözler önüne seriyor.



Panelde konuşmacı olarak YATA-Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emir Abbas Gürbüz ve eski başkanı Bahadırhan Dinçaslan yer alıyor. Emir Gürbüz, sosyal medya hesabından, etkinliğin 23 aralık pazar günü yapılacağını belirtti. Ancak etkinliğin yapıldığına dair hiçbir paylaşım bulunmuyor. Dinçaslan, 12 ağustosta düzenlenen İyi Parti 2. Olağanüstü Kongresinden sonra Meral Akşener tarafından Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliğine getirilmişti. Dinçaslan’ın, Akşener’in kongrede yaptığı konuşmayı yazan kişi olduğu iddia edilmişti. Muhsin Yazıcıoğlu hakkındaki sözleri ve 15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişimini destekleyen yazıları nedeniyle tepki çeken Dinçaslan hakkında soruşturma söz konusu olmuş ve Dinçaslan görevinden istifa etmişti.



İyi Parti kaynakları, Akşener’in ‘prensi’ olduğu söylenen Dinçaslan’ı yanında tutmaya devam ettiğini, grup konuşmalarını Dinçaslan’ın yazdığını belirtiyor. Dinçaslan aynı zamanda başında Hakan Ünser’in bulunduğu Türkiyem TV’de İskender Öksüz ile ‘Usta Çırak’ isimli programı yapacak. Dinçaslan, Nihat Genç’in “Milletçe korkudan donunuza ettiğiniz proje şudur” başlıklı 24 Kasım 2017’de yazdığı yazısına verdiği yanıtta, YATA-Türkiye başkanlığı yaptığını kabul ederek, “İngilizce bilen bir ülkücü olarak bu görevi aldım ve yurtdışına gittiğimde Türkiye’yi savundum. Had bildirdim, kulis yaparak konuşmacıların Türk tezlerini savunmalarını sağladım. Türkiye marjinalleştirilirken, itibar suikastine uğrarken, NATO’dan çıkalım vs. lafları ancak FETÖ’cülerin işine gelir. Bu süreçte durmadan Putincilik yapan Nihat Genç de kabul etsin etmesin, FETÖcülerin değirmenine su taşır” diyerek “NATO’dan çıkalım” diyenleri açıkça FETÖ’cü ilan etmişti.



Emir Abbas Gürbüz de 24 Haziran’daki genel seçimlerde İyi Parti İstanbul 1. Bölge’den milletvekili aday adayı olmuş, ancak aday gösterilmemişti. Gürbüz’ün İyi Parti Milletvekili Ümit Özdağ ve GİK Üyesi Hakan Ünser ile fotoğrafı da arşivlerde duruyor. ATA&YATA Genel Kurulunda konuşan Gürbüz, ABD’nin PKK-PYD’ye desteğini, darbe girişimine sessiz kalınmasını eleştirip, söz konusu gelişmelerin Türk halkında NATO’ya karşı düşünceleri değiştirdiğini belirtiyor. Gürbüz, konuşmasının devamında NATO karşıtı çalışmaları hatırlatıp, “Bu durumda NATO müttefiklerimize ihtiyacımız var” çağrısı yapıyor.



Gürbüz de, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Odatv’nin haberine tepki göstermişti. AtlantikGündem isimli hesaptan yapılan paylaşımda “YATA-Türkiye (@yata_turkey) Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Emir Abbas Gürbüz, basında çıkan ve kurumu karalamaya yönelik provakatif haberlere kişisel Twitter hesabından tepki gösterdi. ‘YATA, NATO’nun Türkiye’deki bir kurumu değil, Türkiye’nin NATO’daki bir kurumudur’” denildi.



DOĞRUDAN NATO’NUN KURULUŞU



Gerçekte olay tam da mesajın tersine, YATA’nın NATO’nun bir oluşumu olduğunu gösteriyor. Yataturkey.com’daki tarihçe bölümünde, şunlar yazıyor: “18 Haziran 1954 tarihinde kurulan Uluslararası Atlantik Anlaşması Derneği (Atlantic Treaty Assosiation ATA), üye ülkelerde Atlantik ittifakının ideallerini anlatmak maksadıyla kurulmuştur. 1957 yılında Türk Atlantik Konseyi Derneği kurulmuş ve Atlanik Anlaşması Derneği tarafından Türkiye’yi ATA’da temsile yetkili dernek olarak tanınmıştır.



“2006 yılında Türk Atlantik Konseyi Derneği, YATA networkünün Türkiye ayağını teşkil edecek Türk Atlantik Gençlik Konseyi’ni kurmuştur. 2015 tarihinde YATA International ve NATO Parlamenterler Assamblesi (PA) arasında varılan mutabakata göre ulusal YATA bölümlerinin, ülkesindeki ulusal NATO PA komisyonları içine entegre edilmesi süreci başlamıştır. İlk aşamada YATA üyelerinin NATO PA komisyon toplantılarına katılmalarına ve YATA üyelerinin uluslararası toplantılara ulusal NATO PA delegasyonu içinde katılmalarına karar verilmiştir.”



BİZ KİMİZ



Örgüt ‘Biz kimiz’ başlığı altında şu ifadelere yer veriyor: “YATA Türkiye, 1954 yılından beri faaliyet gösteren Türk Atlantik Konseyi Derneğinin yönetim kurulu kararıyla 15 Temmuz 2005 tarihinde kurulmuştur ve Türk Atlantik Konseyi Derneğinin gözetiminde faaliyet göstermektedir. YATA Türkiye aynı zamanda 1996 yılında Uluslararası Atlantik Antlaşması Derneğinin himayesinde kurulmuş olan Genç Atlantik Antlaşması Derneğinin (YATA International) Türkiye kolunu oluşturmaktadır.”



SİYASA TOPLULUĞU İYİ PARTİ İLİŞKİSİ



Etkinliği düzenleyen kurumlardan Siyasa Topluluğu, İyi Partinin kurduğu bir düşünce kuruluşu. İyi Parti Kurucular Kurulu ve GİK Üyesi, Genel Başkan Danışmanı Hakan Ünser, ocak ayında Halktv’ye verdiği röportajda, “Sosyolojimiz değişiyor örneğin, yeni bir sosyoloji, yeni siyaset anlamına gelecek. İyi Parti bunun bir habercisidir. Genç arkadaşlarımızla kurduğumuz, bir think-tank olma yolunda ilerleyen Siyasa Topluluğu bunun bir habercisidir” diyerek, Siyasa Topluluğunu İyi Partinin kurduğunu açıklıyor.



Topluluğun kurucuları arasında Hakan Ünser, Bahadırhan Dinçaslan, Talha Barış Yapıcı, Emrah Ece, Uğur İsmail Aygün ve Ahmet Yekta’nın bulunduğu belirtiliyor. Topluluk manifestosunda; “Basitçe bu ülkenin ortalama iyi insanlarının siyasette temsil edilmesini amaçlayan bir düşünce kuruluşudur” deniliyor. 6 haziranda “Türkiye’ye anne şefkati İyi gelecek” cümlesiyle paylaştıkları videoyla da Meral Akşener’e desteklerini açıkladılar.

Topluluktakiler bir de Hür Dergi adıyla bir dergi çıkarıyorlar. Derginin Twitter’de yayınlanan künyesinde Talha Barış Yapıcı imtiyaz sahibi ve yazı işleri müdürü olarak görünüyor. Bahadırhan Dinçslan ve İyi Parti Gençlik Kolları kurucu Başkanı Osman Ertürk Özel, dergide takdim yazısı yazıyor. Derginin yazarlarından Semir Yapıcı, Odatv’nin haberine tepki gösteren isimlerden. Derginin ikinci sayısında İyi Parti Kurucular Kurulu üyesi, Genel Başkan Danışmanı ve ismi Üsküdar Belediye Başkan adaylığı için geçen Taylan Yıldız ve İyi Parti Gençlik Kolları GİK üyeleri A. Kutalmış Işık ve Nizamettin Avcar da yazıyor.



İyi Parti kaynaklarının verdiği bilgilere göre, Meral Akşener’in akıl danıştığı isimlerden Sadi Somuncuoğlu bu grupların ev sahipliğini yapıyor. Sosyal medyada paylaştıkları yazılarda Amerikancılık yapan, NATO’yu savunup “Avrasyacıların memlekete vereceği bir şey olamaz” diyen ekip, parti kaynaklarının belirttiğine göre partiyi yönlendirmeye devam ediyor.



Ercan Küçük

Aydınlık