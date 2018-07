İyi Parti Sözcüsü Aytun Çıray, ''Millet İttifakı''nın seçim sonrasında sona erdiğini duyurdu. Çıray, "Seçimlerin tamamlanması ile birlikte bu ittifaka gerek kalmamıştır" dedi

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, olası erken yerel seçim tartışmalarına ilişkin, "Biz her seçime hazırız. Doğmamış çocuğa don biçmenin bir anlamı yoktur. Önce bir getirsinler görelim." dedi.

İYİ Parti Başkanlık Divanı, parti genel merkezinde, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında toplandı.



Çıray, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, Başkanlık Divanı'nın 24 Haziran seçimi sonuçlarını değerlendireceğini belirterek, partinin Türkiye'nin yeni siyasi tablosunu ve bu tablo ile girdiği süreci dikkatle izleyeceğini, milletin kendisine verdiği görevi eksiksiz yerine getireceğini ifade etti.



Başkanlık Divanı'nın en önemli gündem maddesinin Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) olacağını anlatan Çıray, bunların içeriğini, demokrasiyle olan uyuşmasını ve anayasayla ilişkisini yakından takip edeceklerini kaydetti.



İktidarın, hükümet açıklanmadan bir zam furyası başlattığını iddia eden Çıray, "Hükümetin, bir eski siyasetçinin 'Seçimden önce zam yapacak kadar enayi miyim?' sözünü adeta hatırlatan bir tavır içinde" olduğunu kaydetti.



Çıray, günlerdir çocukların güvenliğine ilişkin tartışmaların gündemde olduğuna işaret ederek, "Bu hükümet çocuklarımızı koruyamamaktadır. Geleceğini koruyamayan bir devlet kendini güven içinde hissedemez." diye konuştu.



- "Kimse öküzün altında buzağı aramasın"



Çıray, konuşmasının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



Bir gazetecinin, "Olası bir erken yerel seçimde ittifak tavrınız ne olacak, devam edecek mi? Parti olarak erken seçime hazır mısınız?" sorusuna Çıray, "Biz her seçime hazırız." karşılığını verdi.

Türkiye'nin ekonomik ve sosyal sorunları varken, ülkenin yeniden başka bir gündeme sokulmasının bu sorunları gözardı etmek olacağını savunan Çıray, şöyle devam etti:



"Bu ekonomik şartlarda bu hükümetin erken seçime gidebileceğini zor görüyorum. Ancak CHP kendi içindeki sorunları erteleyebilmek için böyle bir erken seçim kavramını ortaya atmış olabilir. Bizim yaptığımız iş birliği bir koalisyon değildi, bir seçim iş birliğiydi. Seçim hilelerine karşı oyların yabana gitmemesi için bir seçim iş birliği, ittifakı kurmuştuk. Bu seçimlerin sona ermesiyle birlikte bu seçim iş birliğine, ittifakına şu anda bir ihtiyaç kalmamıştır. İYİ Parti kendi hükmü şahsiyeti altında kendi özel siyasetini üreterek, Türk milletiyle paylaşacaktır. Erken seçimler konusunda da doğmamış çocuğa don biçmenin bir anlamı yoktur. Önce bir getirsinler görelim."



İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un, "Milletimizin hayrına bir yasada elimizi taşın altına koymaktan geri durmayız." sözünün anımsatılması üzerine Aytun Çıray, Yokuş'un çok milli bir tavır sergileyerek, partinin yapıcı muhalefet anlayışına vurgu yaptığını aktardı.



Çıray, "Kimse burada öküzün altında buzağı aramasın. İyi niyetle partinin yapıcı muhalefetinin bir işaretini vermiştir. Bunun herhangi bir siyasi partiyle ilişkisi yoktur." diye konuştu.



- "Önce bir çıkarmaya cesaret etsinler"



İdam tartışmalarının hatırlatılması üzerine de Çıray, "Her şeyde anayasayı değiştiriyorlar da idama gelince niçin yavaş yavaş oluyormuş? Onu merak ediyorum. Önce bir çıkarmaya cesaret etsinler, çıkarsınlar, ondan sonra konuşuruz." dedi.



İYİ Parti'nin, MHP'nin rolünü alarak AK Parti ile yakınlaşacağı iddialarının olduğu belirtilerek, "Meclis'teki hedefiniz ne olacak?" sorusu üzerine Çıray, çok partili, çok sesli, özgür, mutlak kuvvetler ayrılığına dayalı, güçlendirilmiş bir parlamenter sistemin yeni bir kardeşlik anayasasıyla inşa edilmesinin partinin kuruluş amaçlarından biri olduğunu kaydetti.



Bunu savunmaya devam edeceklerine ve iktidara geldikleri ilk seçimde bunu gerçekleştireceklerine değinen Çıray, "İYİ Parti'yi bir dahaki seçimde iktidarda göreceksiniz. Hedef, iddia ve inancımız var. Genel Başkanımız da bu iddia ve inanca bağlı, partisinin başında, hep birlikte yürüyoruz." değerlendirmesini yaptı.