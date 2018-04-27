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İyi Parti'ye geçen 15 vekil geri mi dönüyor?

İyi Parti'nin seçime katılıp katılamayacağı tartışmaları sürerken ve YSK, "Seçime girebilir" kararını vermeden önce CHP'den istifa edip İyi Parti'ye geçen 15 vekilin durumu merak ediliyor. Gazete Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, CHP'li kaynaklara dayandırarak 15 vekilin İyi Parti'den ayrılıp CHP listelerinden aday olabileceğini yazdı

İyi Parti'ye geçen 15 vekil geri mi dönüyor?
CHP'den istifa edip İyi Parti'ye katılan 15 vekilin durumu ile ilgili Muharrem Sarıkaya, Gazete Habertürk'teki köşesinde şunları yazdı:

"Muhalefet arasında yaşanan çatı aday arayışı sonuç vermeyip İYİ Parti Lideri Meral Akşener’in de “20 milletvekiliyle değil, 100 bin imzayla aday olacağım” açıklaması, yeni bir gelişmenin kapısını araladı.

Seçime katılmasının önünü açmak ve Akşener’in adaylığını kolaylaştırmak amacıyla İYİ Parti’ye destek için giden CHP’nin 15 milletvekili, yuvaya dönecek.

CHP’nin etkin ismi, “Milletvekili aday listelerinin tesliminden hemen önce 15 arkadaşımız İYİ Parti’den ayrılır ve CHP listelerinden aday olurlar” dedi.

Tezcan da “Arkadaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz” demekle yetindi.

Ankara’da siyaset baş döndüren hızıyla devam ediyor; “Bitti” denilen her şey yeni bir formülle canlanıyor..."

ulusal.com.tr
Etiketler; #İyi Parti #chp #Muharrem Sarıkaya #gazete haberleri
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