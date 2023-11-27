İyi Parti'de Araştırma Talebine Karşılık Tehdit! Arzu Önşen Meral Akşener'in Tehditle Savurduğunu Belirtti

İç hesaplaşma sürecine giren İyi Parti içinde bir iddia daha gündeme geldi. İyi Parti’nin eski Genel Başkan Yardımcısı Arzu Önşen İyi Parti’deki akçeli işleri araştıralım önerisinin üzerine Genel Başkan Meral Akşener’in kendisine tehdit ve hakaretler ettiğini öne sürdü.

İyi Parti'de Araştırma Talebine Karşılık Tehdit! Arzu Önşen Meral Akşener'in Tehditle Savurduğunu Belirtti
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Hesaplaşmanın büyüdüğü İyi Parti’de bir iddia da eski Genel Başkan Yardımcısı Arzu Önşen’den geldi. Önşen, akçeli işleri araştıralım dedi, hakaretlere maruz kaldı…

Önşen, para ile milletvekili adaylarının belirlenmesi iddialarına yönelik araştırma talep etmesine Akşener’in "Sen aday ol o zaman çık karşıma, senin içinden geçerim Arzu" dediğini açıkladı.

Para veren kişilerden savunma isteyelim diyen Önşen’e ise Akşener, ağır hakaretlerine maruz kaldığını belirtti. Önşen, olayların yaşandığı Genel İdare Kurulu toplantısının da kaydedildiğine dikkat çekti.

İyi Parti'de FETÖ Çatlağı!

Aydınlık Gazetesi’ne konuşan Önşen, partinin içinde FETÖ’yü öven kişilerin yer aldığını da söyledi.

Eski Genel Başkan Yardımcısı Önşen, Meral Akşener hakkında şikayet dilekçesi verdiğini paylaştı.

Öte yandan İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu bu iddialara "Böyle bir şey yaşanmadı" şeklinde yanıt verdi.

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