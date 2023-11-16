İyi Parti'de Bir İstifa Daha! Adnan Beker İyi Parti'den İstifa Etti!

Üst üste istifaların yaşandığı İyi Parti'de bir isim daha parti ile ilişiğini sonlandırdı. Ankara Milletvekili Adnan Beker, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

İyi Parti'de Bir İstifa Daha! Adnan Beker İyi Parti'den İstifa Etti!
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İyi Parti'de üst üste yaşanan istifalar devam ediyor. Bahadır Erdem, Durmuş Yılmaz, İdris Nebi Hatipoğlu gibi isimlerden sonra bir istifa daha geldi.

Adnan Beker İyi Parti'den İstifa Etti!

Ankara Milletvekili Adnan Beker, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Adnan Beker, istifasına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. 2017 yılından bu yana İyi Parti'nin başarısı için emek verdiğini ifade eden Beker, 2019 yılındaki yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevine seçildiğini anlattı.

14 Mayıs 2023 Genel Seçimlerinde Ankara 2. bölge 1. sıradan milletvekili adayı olduğunu belirten Beker, şunları kaydetti:

- Aziz Türk milleti ve kıymetli hemşerilerim, İYİ Parti çatısı altında artık Ankaralı hemşerilerim ve yüce Türk milletine daha fazla katkı sağlayamayacağımı düşündüğümden, bugün itibarıyla İYİ Parti'den istifa ediyorum. Başta çok değerli Ankaralı hemşerilerim olmak üzere, İYİ Parti ilçe başkanlarımız, yöneticilerimiz, üyelerimiz, gönüllülerimiz ve İYİ Parti'ye oy vermiş tüm vatandaşlarımızla bugüne kadar nasıl hemhal olduysak bugünden sonra da kapım ve telefonum her zaman açık olacaktır. Büyük Türk milletine ve Ankara'mıza her zamanki azim ve inanmışlıkla hizmet etmeye devam edeceğim.

İYİ Parti'den iki hafta önce de Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu istifa etmiş ve AK Parti'ye katılmıştı. Eski İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz parti üyeliğini sonlandırdığını, eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem de partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.

İyi Parti'de Peş Peşe İstifalar! Durmuş Yılmaz'dan Sonra Bahadır Erdemİyi Parti'de Peş Peşe İstifalar! Durmuş Yılmaz'dan Sonra Bahadır ErdemSiyaset
# İyi Parti # istifa # Adnan Beker
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