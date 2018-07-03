Sabahattin Önkibar yazdı: İyi Parti’de büyük muhasebe!

İyi Parti büyük bir muhasebeye gidiyor.

Dinlediğime göre birkaç gün sürecek bir toplantı yapacak.

Değişik çevrelerden uzman isimlerin yer ve söz alacağı bu toplantıda yapılan hatalar ve gelecek masaya yatırılacak.

Dahası, partinin hedef seçmen kitlesi yeniden belirlenmeye çalışılacak.

İlaveten mahalli genel seçimlerinde başarı için yapılması gerekenler hakkında fikir toplanacak.

İyi Parti içinde henüz dışarıya yansımayan sorunlarla çekişmeler var.

Bakalım önümüzdeki günler ne gösterecek.



MUHARREM VE GODOT’YU BEKLEMEK!



Samuel Becket’in Godot’yu Beklemek eseri, sonu gelmeyen ve anlamsızlığı daha başından belli olan bekleyişin anlatıldığı absürt bir tiyatrodur.

Muharrem İnce’yi kurtarıcı olarak beklemek böyle mi değil mi siz karar verin:

-Tayyip Erdoğan’ın önünde beş yıl var ve bu zaman diliminde çok şey değişecek.

-CHP’de Kılıçdaroğlu hükümranlığı var ve onu devirip partinin başına geçmek kolay değil.

-Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu’nu bir şekilde aşıp CHP’nin lideri olsa ve partisinin paradigmalarını alt-üst etse bile bulunduğumuz medya istibdadı sürecinde bunu geniş kesimlere anlatıp kabul ettirebilmesi zor. Dolayısıyla Muharrem İnce’nin yüzde 50’yi yakalama ihtimali yok.

-Ayrıca Türkiye’nin hakim realitesi, Tayyip’in soldan değil, sağdan yıkılabileceğidir.

Buradan hareketle Muharrem İnce’yi bugünden Tayyip’in yegane alternatifi görmek gerçekçi değil.



KEMALİST (!) ŞEYH SAİTÇİLER!



İngiliz işbirlikçisi alçak meczup Şeyh Sait cezalandırılışının 93. yılında anıldı.

Ananlar Akit Gazetesi zihniyeti ile HDP!

Bu şekilde kimlerin “Şeyh Sait yoldaşı ya da kardeşi” olduğu bir kere daha tescillendi.

İlginç husus PKK pardon HDP’nin, “Atatürk katil” mealindeki bildirisinin Türkçe değil, Kürtçe olmasıydı.

Dr. Mehmet Perinçek’in bu konuda attığı tweet mesajı anlamlı ve düşündürücü.

Perinçek, “HDP’ye oy verin” çağrısı yapan Kemalistlere (!) ironi yaparak gaflet ve dalaletlerini yüzlerine vurdu ki çok haklıdır.



MELİH GÖKÇEK’İN AKIBETİ



-Hayır bazılarının iddia ettiği gibi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden aday yapılmayacak.

-Tayyip Erdoğan onun defterini kapatmış ve Gökçek’in siyasi hayatı bitmiştir.

-Kendine yapılanı unutmama özelliği ile tanınan Gökçek’in AKP ile Tayyip Erdoğan’a şirinlikler yapması ise endişelerinden ötürüdür.

-Gökçek yeni süreçte bir yol bulup Erdoğan’a yakınlaşmaya çalışacak lakin sonuç alması imkansız.

-Ayrıca duyumlarıma göre Melih Gökçek, Beyaz TV’yi yakın gelecekte devredecekmiş.

-Oğlu Osman’ın Çin’e yerleşeceği yönünde iddialar var.



SOĞANA MUHTAÇ ÜLKEDE EFSUNLANMA!



Şu çelişkiye bakar mısınız?

Yiğidin kuru soğana muhtaç olması misali, 80 milyonluk Büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti soğan ile patatese bile muhtaç haldedir.

Ama heyhaaat bu ülkede seçimleri yine bu tabloyu hazırlayanlar kazanmıştır.

Peki bunun okuması toplumun ekmek yerine vatan demesi mi, yoksa algıyla efsunlanma mı?

Ben efsunlanma diyorum zira 2009’de bu necip (!) millet PKK ile barış masasına oturulmasına da oylarıyla destek olmuş ve AKP’yi tek başına iktidara taşımıştı.



Sabahattin Önkibar - Aydınlık