İyi Parti'de FETÖ Gündemi

İYİ Parti'de tartışmaların ardı arkası kesilmiyor. İyi Parti Milletvekili Ümit Dikbayır, katıldığı canlı yayında partisini topa tuttu.

İyi Parti'de FETÖ Gündemi
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 Dikbayır; fuhuş iddialarından, parayla milletvekilliğine kadar dikkat çeken açıklamalar yaptı. Partide yaşananları “FETÖ taktiği” olarak niteleyen Dikbayır’ın açıklamalarının partiden istifa eden Adnan Beker ve Akşener’in eski danışmanı Hasan Sami Özvarinli’nin “İyi Parti’deki FETÖ” açıklamalarıyla örtüşmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

İyi Parti Milletvekili Ümit Dikbayır katıldığı televizyon programında açtı ağzını yumdu gözünü…

İyi Parti’deki iç hesaplaşma FETÖ açıklamaları ile alevlendi.

Dikbayır’ın parti içindeki tartışmaların odağındaki isim olarak tanımladığı Akşener’in Özel Kalem Müdürü Esma Bekar’ın 2016 yılında TBMM’den KHK ile ihraç edilen 41 kişi arasında olduğu biliniyor.

# fetö
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