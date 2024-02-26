İYİ Parti'de istifa depremi! Genel Başkan Yardımcısı istifa etti!

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili yerel seçimlere az bir zaman kala partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Karakeçeli, "Her veda zordur çünkü zor zamanlarda, doğru amaçlarla, güzel duygularla, cesur insanlarla iyi günler geçirdim. Her şey için minnettarım tüm İYİ parti ailesine teşekkür ediyorum" sözleriyle istifa ettiğini açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i bilgili bir siyasetçi ve tecrübeli bir orkestra şefi olarak tanımlayan Karakeçili istifa mektubunda "En iyi bildiğini zannettiğimiz enstrümanlara ısrarla yanlış parçalar icra ettirmekte en iyi bildiğini var saydığımız notalara da sürekli yanlış basmaktadır" ifadelerine yer verdi.





