Seçim sonrası İyi Parti’de yaşanan tartışmalar sürüyor. Partinin milliyetçi kanadı seçim kampanyasında milliyetçi söylemlerin kullanılmaması ve HDP’ye sessiz kalınmasının İyi Parti’ye gelen oyların AKP ve MHP’ye geri dönmesine yol açtığını vurguluyor.

Partide yapılan değerlendirme toplantılarında Akşener ve parti yönetimine sert eleştiriler yöneltiliyor. Özellikle parti sözcülerinin milliyetçi söylemleri ikinci plana itmesi ve “Millet İttifakı” yöneticilerinin ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin HDP’ye baraj aşırtma kampanyasına ses çıkarmaması gündeme getiriliyor. Zaman zaman gergin geçen toplantılarda, CHP’nin HDP politikalarına ses çıkarılmamasının İyi Parti’nin halk içindeki imajını bozduğunu kaydeden İyi Partililer, “Meral Hanım ve parti sözcüleri gerçeği göremedi. Esen milliyetçi dalgayı hissetmedi. İttifakta sorun çıkmasın diye her şeye sessiz kalınınca, milliyetçi söylemler de terk edilince AKP ve MHP tabanından bize gelen seçmen geri döndü. Cumhurbaşkanlığı adaylığında da Erdoğan’a yöneldi” değerlendirmesini yaptılar.



TEŞKİLATLARA GENELGE

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın tarafından il başkanlıklarına gönderilen bir yazı dikkat çekti. “Teşkilat revizyon çalışmaları” başlıklı yazıda özetle şöyle denildi:

“81 ilimizden gelen raporlar hızla değerlendirmeye alınacak, teşkilatlarımızda gerekli revizyon ve güçlendirme adımları cesaretle atılacaktır. İyi Parti olarak Genel Merkezimizden, en sade üyesine ve gönüllüsüne kadar dikkatli, özenli ve sorumlu hareket etmemiz gereken bir dönemden geçiyoruz.

Hal böyle iken İyi Parti Genel Merkezinin bilgisi, talebi ve onayının dışında, il ve ilçe teşkilatlarımızın kendi inisiyatifleriyle istifa, görevden alma veya ihraç gibi bir tasarrufta bulunmaları bu aşamada partimize büyük zarar verecektir. Bu tür tasarruflara kesinlikle tevessül edilmemelidir.” Aydınlık