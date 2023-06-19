İyi Parti'de Taylan Yıldız istifa etti! Dağılmanın eşiğine geldiler

İyi Parti’de istifaların ardı arkası kesilmiyor. Parti kurucularından Taylan yıldız istifa etti. Gerekçesini ise "kişisel değil sistemsel" diyerek duyurdu.

24-25 Haziran'da kurultaya gidecek olan İyi Parti dağılmanın eşiğinde. İstifasını sosyal medyadan bir video ile duyuran Taylan Yıldız, partide kimse kimsenin yanlışını kabul etmiyor dedi.

Yıldız partideki yanlışları bir süredir izlediğini belirterek istifasını ertelediğini belirtti.

Öte yandan yakın zamanda İyi Parti’de Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray ve parti kurucusu Prof. Dr. Ahat Andican istifalarını duyurmuştu.