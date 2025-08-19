İYİ Parti’de “Terörsüz Türkiye” istifası! İl Başkanı ve 7 ilçe teşkilatı ayrılık kararı aldı

İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar ile 7 ilçe teşkilatı, “Terörsüz Türkiye” sürecine destek vermek amacıyla partilerinden istifa ettiklerini açıkladı. Kararın siyasi değil, vicdani bir sorumluluk gereği alındığı vurgulandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
İYİ Parti’de toplu istifa yaşandı. Mardin İl Başkanı Süleyman Akar, Artuklu, Dargeçit, Midyat, Savur, Mazıdağı, Nusaybin ve Yeşilli ilçe yönetimleriyle birlikte partilerinden ayrıldıklarını duyurdu.

Mardin’de yapılan basın açıklamasında konuşan Akar, kararlarını “Terörsüz Türkiye” sürecine destek amacıyla aldıklarını belirtti. İstifanın siyasi bir tercih olmadığını dile getiren Akar, “Bu karar vicdani ve tarihi bir sorumluluk gereği alınmıştır” dedi.

iyi parti istifa toplu istifa
