İYİ Parti'de Yeni Bir İstifa Daha

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, "Kurucular Kurulu üyesi olduğum İYİ Parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım." dedi.



Yanıkömeroğlu, "Kuruluş amaç ve ilkelerimizden bir süredir uzaklaşmış olmanın üzüntüsü içerisindeyim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemin çıkarlarına öncelik vererek çalışmalarıma devam edeceğim." ifadelerini kullandı.



Son istifa ile İYİ Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 40'a düştü. Meclis'te AK Parti'nin 264, CHP'nin 130, HEDEP'in 57, MHP'nin 50, Saadet Partisi'nin 20, DEVA Partisi'nin 15, Yeniden Refah Partisi'nin 5 milletvekili bulunuyor.



