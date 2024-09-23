İYİ Parti'den CHP'nin "erken seçim" çağrısına tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP’nin “erken seçim” çağrısına tepki gösterdi. Dervioğlu, “Siyasiler gladyatör değildir” ifadelerini kullandı. HÜDA-PAR’ın anayasanın ilk 4 maddesini hedef almasına yönelik eleştiri oklarını Cumhur İttifakı’na yöneltti.

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İYİ Parti'den CHP'nin "erken seçim" çağrısına tepki
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CHP Genel Başkanı’nın “Erken seçim” çağrılarına, İyi Parti'den yanıt geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP’nin erken seçim propagandasına tepki gösterdi.

Müsavat Dervişoğlu, "Eğer birileri itham etmek istemiyorum, Erdoğan'ın adaylığını konuşabilmek için bu siyasi manevralar yapılıyorsa bu anayasaya benim penceremden bakmıyorlar demektir. Sırf Erdoğan'ı seçimle yenmek isteniyorsa da anayasa çiğneniyor demektir. Bunlara bağlı olarak Erdoğan'ı aday yapacak yeni anayasa girişimlerini gündeme getirmeye neden olur. Anayasanın etrafından dolanmaktır. Siyaset arenadır ama siyasiler gladyatör değildir." dedi.

İYİ Parti'den CHP'nin "erken seçim" çağrısına tepki - Resim : 1

DERVİŞOĞLU'NDAN İLK 4 MADDE TARIŞMASI

Dervişoğlu’nun gündeminde HÜDA-PAR’ın anayasanın ilk 4 maddesini hedef alması da yer aldı. Dervişoğlu, Cumhur İttifakı’nı eleştirdi, "Siz gider Türklerin Anadolu'ya girişini temsil eden bir törende, Malazgirt'te bunu diyen bir adamın elini kaldırırsanız o da gelir Ankara'da parmağını gözünüze sokar." dedi.

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