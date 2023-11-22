İyi Parti'den Kesin İhracı İstenen Ümit Diyarbakır'a Soruşturma

İYİ Parti, kesin ihracı istenen ve disiplin kuruluna sevk edilen Sakarya Milletekili Ümit Dikbayır hakkında soruşturma başlatılmasına karar verdi.

İyi Parti'den Kesin İhracı İstenen Ümit Diyarbakır'a Soruşturma

İYİ Parti'de Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti.

Disiplin kurulu toplanan İYİ Parti'de oy birliği ile Dikbayır hakkında karar çıktı.

Partiden yapılan açıklamada, "tüzüğümüzün 4 ayrı maddesinin ihlali konusunda kesin ihraç ve tedbir talebi istemi ile Disiplin Kurulu’na sevki yapılan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkında, soruşturma başlatılmasına, savunmasının istenilmesine ve tedbir talebinin kabulüne oy birliğiyle karar verilmiştir." denildi.

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