İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Bal, "Toplumun demokrasiye ve devlete olan güven duygusunun zaafa uğramasına neden olan siyasetteki yozlaşmanın bir an önce önüne geçilmesi gerekmektedir." dedi.

Bal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti Grubu olarak hazırladıkları "Siyasi Ahlak Kanunu Teklifi"ni TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.



"Ülkeyi yönetenlerin ya da siyasetçilerin, ahlak kurallarına uymaları için siyasi ahlak kurallarının özellikle bugünün Türkiye'sinde yasallaşması gerektiğini" savunan Bal, bu konudaki amacın, ahlaki değerlerin korunması ve siyasetin yozlaşmasının önüne geçilmesi olduğunu ifade etti.



Bal, "Toplumun demokrasiye ve devlete olan güven duygusunun zaafa uğramasına neden olan siyasetteki yozlaşmanın bir an önce önüne geçilmesi gerekmektedir." diye konuştu.



Her yıl siyasi partiler tarafından Meclise "Siyasi Ahlak Kanunu" ya da "Siyasi Etik Kanunu" adıyla kanun teklifleri verildiğini anımsatan Bal, bugüne kadar bu tekliflerin Genel Kurula inmediğini söyledi.



İYİ Parti'li Bal, teklifin içeriğine ilişkin de bilgi verdi.



TBMM'nin, devletin kuruluş ilkelerine, Türk milletinin ortak değerlerine, Türkiye'nin huzuruna ve kardeşliğine, parlamentonun itibarına, yetkilerine ve siyasetin ahlakına bir an evvel sahip çıkması gerektiğini söyleyen Bal, parlamentonun itibarının korunmasının, kamu vicdanını rahatsız eden konularda, Meclisin ahlaki bir duruş sergilemesiyle mümkün olacağını kaydetti.



Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecinde başlayan istifa tartışmalarına ilişkin bir soru üzerine Bal, Yıldırım'ın anayasayı çiğnediğini savundu. Yıldırım'ın şu anda hukuksuzluk yaptığını öne süren Bal, "Anayasa çiğnenirse, bu ülkede hukuk kalmamış demektir. Biz de o yüzden bir şeylere dikkati çekmek için, tekrardan siyasetin ahlaki değerlere kavuşabilmesi ve yozlaşmanın önüne geçilebilmesi için böyle bir teklifi Meclisimize sunduk." diye konuştu.



Selçuk Özdağ'ın İYİ Parti'den Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı iddialarına ilişkin soru üzerine Bal, "Manisa'da sadece bir aday adayımız yok, birçok aday adayımız var. Bunlar üzerinde çalışmalar yapılıyor. Bunlar, komisyonlar tarafından değerlendirilecektir. Ona göre bir yol çizilecektir. Bu ülkeye hizmet edebilecek her vatandaşımızla biz yola devam etmeye hazırız." ifadesini kullandı.