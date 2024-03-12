İYİ Partili eski milletvekili bıçaklandı!

İYİ Parti Eski Milletvekili Ahmet Çelik, ofisinde kardeşi tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Çelik tedavi altına alındı.

İYİ Partili eski milletvekili bıçaklandı!

Edinilen bilgilere göre, olay, Bahçelievler'de yaşandı. İYİ Parti 27. Dönem Milletvekili Ahmet Çelik (67), ofisinde kardeşi Kemal Çelik (64) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kemal Çelik, ağabeyini iki yerinden bıçaklandı. Zanlı olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

İYİ Partili eski milletvekili bıçaklandı! - Resim : 1

Yaralı Ahmet Çelik, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, Kemal Çelik polis ekiplerince evinde gözaltına alındı. Alkollü olduğu anlaşılan Kemal Çelik, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

AHMET ÇELİK KİMDİR?

Ahmet Çelik, 1 Temmuz 1957'de Ağrı'da dünya geldi.

Ahmet Çelik, lise öğreniminin Vefa Lisesi'nde tamamlarken üniversite öğrenimini ise Ege Üniversitesi'nde yaptı. Ahmet Çelik, Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm bölümü mezunudur.

Ahmet Çelik, Sitil Çizgi (UKİ) Erkek Giyim Yönetim Kurulu Başkanıdır.

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