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İyi Partili Kerim Çoraklık gözaltına alındı

İyi Parti’nin iletişim ekibinin başında FETÖ ile irtibatı nedeniyle tutuklanıp daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kerim Çoraklık, sabah saatlerinde gözaltına alındı.

İyi Partili Kerim Çoraklık gözaltına alındı

İyi Partili Kerim Çoraklık'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi görevliler tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Sabah’ın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2018/80060 sayılı soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen İyi Parti Genel Merkezi İletişim Sorumlusu Kerim Çoraklık FETÖ propagandası suçunu işlediği gerekçesiyle sabah saatlerinde ikametinde gözaltına alındı.

Etiketler; #İyi Parti #Kerim Çoraklık #fetö
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