İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Ümit Özdağ, "Herhangi bir partiyle ittifaka girmeyeceğiz" dedi. Ulusal Kanal'da konuşan Özdağ, 'proje partisi' iddialarını da değerlendirdi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Ümit Özdağ, Ulusal Kanal'da Baki Özilhan ile Sansürsüz Sohbet programının konuğu oldu.



'PROJE PARTİSİ' İDDİALARI



'Proje partisi' iddialarıyla ilgili konuşan Prof. Dr. Özdağ, "Kesinlikle proje partisiyiz biz. Çünkü projelerle geliyoruz. Türkiye, Erdoğan tarafından 1913 şartlarına getirildi. Bu Türkiye'yi ayağa kaldırmak için projelerimizin olması lazım. Birinci dakikadan itibaren ne yapacağımızı bilerek geliyoruz." diye konuştu.



"İTTİFAKA GİRMEYECEĞİZ"



İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Özdağ, ittifakla ilgili konuştu.



Pozisyonlarını çok net belirlediklerini ifade eden Özdağ, şunları söyledi:



"Bir saray ittifakı var ve saray ittifakı sayın genel başkanın sığınma yasası dediği bir yasayla tahkim edildi. Biz pozisyonumuzu çok net belirledik. Sayın genel başkan ifade etti. Birinci turda bütün partilerin aday çıkarması gerektiğini düşünüyor. İkinci turda ise birinci turda seçilecek olan ilk iki aday tekrar yarışacak. Biz şundan eminiz. Sayın genel başkan, ikinci tura kalacak. Zaten bir meydan okuma gerçekleşiyor. Milletvekili adayı bile olmuyor, sayın Akşener. İkinci turda sayın Akşener kazanacak."



Özdağ, "Herhangi bir partiyle ittifaka girmeyeceğiz" ifadelerini kullandı



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