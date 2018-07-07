İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öptü.

27. Dönem parlamentosu, milletvekillerinin ant içme töreni için saat 14.00'da toplandı. TBMM Genel Kurulu'na, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumu nedeniyle ikinci en yaşlı üye sıfatıyla İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz başkanlık ediyor.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ant içme töreni sırasında salondan çıktı.



Bu sırada, Genel Kurul'dan ayrılan milletvekillerinden İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, MHP Lideri Bahçeli'nin yanına gidip, selamlaşarak elini öptü.



Bir süre sohbet eden Arkaz ve Bahçeli, daha sonra Genel Kurul Salonu'ndan çıktı.



